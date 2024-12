Adolescente é preso com drogas e arma de fogo em Vitória da Conquista

Jovem foi localizado no bairro Lagoa das Flores - Foto: Divulgação | PMBA

Um adolescente foi preso com drogas e uma arma de fogo, no final da manhã de quinta-feira, 28, em Vitória da Conquista. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição recebeu uma denúncia de indivíduos armados no bairro Lagoa das Flores.

Ao chegarem, os agentes flagraram um adolescente em uma região de mata com uma sacola contendo drogas, que indicou a localização de mais entorpecentes enterrados nas imediações.

Leia mais

>> Após dois dias, corpo de jovem soterrado em Saramandaia é encontrado

>> Homem é preso suspeito de fornecer armas para tráfico de drogas



Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 220 porções de maconha, 100 de cocaína, 101 de crack, 10 de haxixe, 19 de MD e 22 de ecstasy.

O adolescente e o material apreendido foram encaminhados para o Disep, onde a ocorrência foi registrada.