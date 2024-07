Adolescente morre após caminhonete bater em moto que ela pilotava

O acidente ocorreu na quinta-feira, 4, em Juazeiro, no norte da Bahia - Foto: Reprodução/TV São Francisco

Uma adolescente de 13 anos morreu após uma caminhonete colidir com a traseira da motocicleta que ela pilotava. O acidente ocorreu na quinta-feira, 4, em Juazeiro, no norte da Bahia.

A vítima foi identificada como Ana Júlia Araújo de Deus. Embora fosse menor de idade, ela conduzia a motocicleta pelas imediações do bairro Dom José Rodrigues, no momento da batida com o veículo de modelo Hilux.

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor suspeito de provocar o acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Até o momento, ele não foi localizado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade foi acionado para realizar a perícia do corpo. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Juazeiro).

Veja também:

>> Chocante: homem atropela amigo duas vezes e foge! Veja o vídeo

>> Três pessoas ficam gravemente feridas após acidente na BA-120