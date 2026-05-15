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Adolescente morre eletrocutada enquanto pranchava o cabelo no interior da Bahia

Jovem de 16 anos chegou a ser socorrida pela mãe, mas já deu entrada no hospital sem sinais vitais

Luan Julião
Por
Maria Catarina Souza Carvalho, 16 anos
Maria Catarina Souza Carvalho, 16 anos -

Uma tragédia marcou a zona rural de Central, no interior da Bahia, na quinta-feira, 14. A estudante Maria Catarina Souza Carvalho, de 16 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica dentro da própria casa, no povoado de Vereda.

Conforme informações obtidas pela TV São Francisco com a Delegacia de Central, a adolescente utilizava uma prancha de cabelo em um quarto da residência acompanhada da mãe. Durante o uso do aparelho, a mulher saiu rapidamente até a cozinha para buscar água e, pouco depois, ouviu os pedidos de socorro da filha.

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Quando voltou ao cômodo, encontrou Maria Catarina desacordada e ainda sendo atingida pela corrente elétrica. A mãe desligou o equipamento da tomada e tentou prestar os primeiros socorros antes de levar a jovem ao hospital municipal. Apesar da tentativa de atendimento, a adolescente já chegou à unidade sem vida.

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A Polícia Civil registrou a ocorrência como um acidente doméstico. O enterro da jovem foi realizado no fim da tarde de quinta-feira, 15, na comunidade rural onde a família vive.

Maria Catarina estudava no Colégio Estadual de Tempo Integral José de Souza Machado. Após a confirmação da morte, a instituição divulgou uma mensagem de pesar em solidariedade aos familiares, amigos e colegas da adolescente.

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Bahia interior Tragédia

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