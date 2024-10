Advogada de Adilson diz que ele estava "em surto" ao esfaquear filho

Adilson Gomes Pereira dos Santos foi preso por esfaquear o próprio filho de 4 anos - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Preso por esfaquear o próprio filho de 4 anos, Adilson Gomes Pereira dos Santos passou por audiência de custódia, na manhã desta sexta-feira, 27, representado por Carla Oliveira. Em entrevista à imprensa, a advogada do homem afirma que ele estava "em surto" quando cometeu o crime.

"Ele não teve intenção de cometer esse delito contra o próprio filho. Ele faz uso de medicamento controlado, mas ainda não tem acompanhamento médico", iniciou Carla Oliveira, que garante o arrependimento de Adilson.



"Adilson não está bem psicologicamente, estava chorando o tempo inteiro, falando coisas que não estavam conexas", detalhou a advogada, que descreveu o relacionamento do homem com a ex-companheira como "conturbado".

Ainda de acordo com Carla Oliveira, não há nenhum tipo de medida protetiva contra Adilson, que não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira e mãe da criança. Ela afirma que tenta a soltura do cliente.

"A defesa requer sempre a soltura, que responda o processo em liberdade". A advogada ainda diz que deve solicitar que Adilson seja encaminhado a um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), mas não há laudo médico que comprove algum problema psicológico nele.