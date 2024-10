Justiça decreta prisão preventiva de homem que esfaqueou o filho em Salvador

Homem não aceitou fim do relacionamento com a companheira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça decretou na manhã desta sexta-feira, 27, a prisão preventiva de Adilson Gomes Pereira dos Santos, que foi preso após tentar matar o próprio filho de quatro anos, na última terça-feira, 24, no bairro da Calçada, em Salvador.

A audiência de custódia foi realizada na Vara de Audiência de Custódia de Salvador, na Avenida ACM. As autoridades decidiram manter o autor da tentativa de homicídio preso. Em depoimento à polícia, ele confessou ter esfaqueado o próprio filho e alegou que tentou tirar a própria vida após se arrepender. Adilson ainda filmou toda a ação com a câmera frontal do celular.

De acordo com informações obtidas pelo Grupo A TARDE, Adilson não aceitava o término do relacionamento com a companheira Jenifer do Carmo Santos. Os dois teriam encerrado o vínculo há cerca de dois meses.