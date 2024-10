Vídeo: homem que esfaqueou o filho passa por audiência de custódia

Homem não aceitou fim do relacionamento com a companheira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Adilson Gomes Pereira dos Santos, homem que esfaqueou o próprio filho de 4 anos, passa na manhã desta sexta-feira, 27, por audiência de custódia em Salvador. O crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira, 25, no bairro da Calçada e teria sido motivado por ciúmes da mãe da criança. Adilson ainda filmou toda a ação com a câmera frontal do celular.

O suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira e após esfaquear o fillho na barriga, ele atentou contra a própria vida. Adilson foi preso após receber atendimento médico e encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca) onde passou por exames de corpo de delito.

A criança passou por uma cirurgia no Hospital Geral do Estado (HGE) e de acordo com sua mãe, Jenifer do Carmo Santos, o menino passa bem, conforme revelou a mãe da criança ao Portal A TARDE. Apesar disso, ele segue internado.

A chegada de Adilson na Vara de Audiência de Custódia de Salvador foi registrada pelo Portal A TARDE. Familiares do suspeito estão no local, demonstrando estarem abalados com a situação.



