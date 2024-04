Advogado baiano se passa por juiz e tem prisão decretada pela Justiça | A TARDE

A Justiça decretou a prisão preventiva de um advogado baiano que se passou por juiz, no estado de Goiás. Iago Gabriel Silva Martins teria forjado aprovação em um concurso público no Tribunal de Justiça goiano. Desde então, ele começou a se exibir, inclusive nas redes sociais, como magistrado.



O mandado de prisão contra o 'falso juiz' foi expedido no último dia 1ª de abril, conhecido popularmente como Dia da Mentira. Na decisão da juíza Adriana Silveira Bastos, à qual o Portal A TARDE teve acesso, ela também aceita o pedido de busca e apreensão nos endereços do suspeito, que é natural de Urandi, no sul da Bahia.

"Ministério Público, verifica-se existência de fortes indícios de que nas dependências dos imóveis mencionados poderão ser encontrados instrumentos ligados às atividades criminosas, mormente, pois, o investigado teria empregado aparelhos eletrônicos para falsificar documentos públicos e acesso à rede mundial de computadores para divulgação desses documentos e apresentar-se publicamente como Juiz de Direito nomeado", diz trecho da decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que tem força de mandado de prisão preventivo.

Segundo denúncia do MP, Iago se apresentava nas redes sociais e perante as autoridades como juiz de direito nomeado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O documento, forjado pelo advogado, mostrava sua aprovação no Concurso Público de 2021, para a nomeação na condição de juiz titular da Vara de Direito de Família e Sucessões, constando início de atividades em 19/02/2024 e posse agendada para 13/05/2024.

Iago Gabriel comemorou a falsa aprovação através das redes sociais | Foto: Reprodução

A farsa ainda rendeu ao 'juiz fake' diversas homenagens, de autoridades religiosas, políticos, e até entrevista para jornalistas locais. O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o mandado de prisão já havia sido cumprido e aguarda resposta.