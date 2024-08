Advogado compra carro furtado na ‘mão’ do primo e é preso em blitz

O homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) - Foto: Divulgação | PRF

A confiança depositada no primo foi o que fez um advogado cair em uma 'laranjada' na tarde de terça-feira, 13. O homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto dirigia um carro com histórico de roubo, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com as autoridades, o motorista de 38 anos foi abordado no KM 604 da BR- 324 a bordo de uma 'nave' do modelo Volkswagen T CROSS, com sinais de modificação.

Após conferir o carro, os agentes descobriram que a placa era clonada. Além disso, o sistema alertou que o automóvel original possuía um B.O por furto, registrado em 2023, em São Paulo.

Questionado sobre a procedência, o advogado disse que havia comprado o carro na 'mão' do primo e não sabia sobre o crime. O veículo e o motorista foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. Por lá, o sujeito poderá responder por receptação e adulteração.