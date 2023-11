Advogado diz que motorista deixou cantora com “um evangélico" | A TARDE

O advogado de defesa do motorista de aplicativo Gideão Duarte de Lima, de 30 anos, preso por suspeita de participação no desaparecimento e morte da cantora gospel Sara Mariano, confirmou que o cliente esteve com a vítima momentos antes de desaparecimento.

Para o Portal A Tarde, Carlos Augusto Vaz, detalhou a versão apresentada por Gideão. “No dia 24 de outubro, no mês passado, ele foi chamado para que pudesse levar ela (Sara) em mais um desses eventos (evangélicos). Ele então leva Sara até o local, e a partir dali ele não tem ciência do que aconteceu logo depois”, afirma Vaz.

O advogado afirma que Sara desceu do carro conduzido por Gideão e teria entrada em outro veículo. “Ele diz no primeiro depoimento que ele entregou ela à outra pessoa que era evangélica, ele não viu porque essa pessoa estava dentro do carro, então ele viu apenas que ela (Sara) disse que era alguém evangélica e era conhecido dela, mas ele não aponta, até porque ele não viu, ele estava dentro do carro dele e essa pessoa também estava dentro do carro, ele não teve como ter essa visão dessa outra pessoa. Então ela desembarca do veículo dele e entra no veículo”.

As declarações do advogado foram feitas em frente ao Fórum Criminal de Dias D´Ávila, na manhã desta quinta-feira, 16, logo após a audiência de custódia que determinou a manutenção das prisões de Gideão e de Weslen Pablo Correia de Jesus, de 31 anos, conhecido como Bispo Zadoque. A dupla é apontada pela polícia como integrante do grupo responsável pela morte da cantora gospel.

Ele devem aguardar as investigações custodiados por 60 dias no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Na saída do fórum, Bispo Zadoque e Gideão Duarte foram hostilizados e precisaram de proteção policial. A defesa do Bispo Zadoque informou para o Portal A Tarde que não teve tempo de conversar com o cliente e que a decisão da Justiça foi para manter a segurança e integridade física dos clientes.

Confira as declarações dos advogados do Bispo Zadoque para o repórter Leo Moreira:





Relembre o caso



A pastora Sara Mariano foi vista pela última vez com vida na noite do dia 24 de outubro, ao deixar a casa da família. Na época, Ederlan Mariano chegou a registrar o boletim de ocorrência pelo desaparecimento da esposa, e afirmou que ela tinha saído com destino a eventos religiosos, mas alegou não saber quais.

Três dias após o desaparecimento, no dia 27 de outubro, o corpo dela foi encontrado carbonizado, em uma área de mata às margens da BA-093, na região de Dias D'Ávila, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

O marido da cantora, Ederlan Santos Mariano foi preso na madrugada do dia 28 de outubro, após confessar ter cometido o crime. O corpo de Sara Mariano foi sepultado no dia 30 de outubro, em Salvador, sob forte comoção de amigos e familiares. Já no dia 1º de novembro, Ederlan foi transferido para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde segue preso por prisão temporária de 30 dias.

Conforme o momento da saída dos suspeitos do Fórum Criminal de Dias D'Ávila:





