Advogado é encontrado morto às margens da BR-110 | A TARDE

O corpo do advogado Thiago Rocha Santana foi localizado às margens da BR-110, com marcas de tiros, na tarde de sábado, 23. Os disparos ocorreram após um acident de trânsito envolvendo a vítima.

Inicialmente, a Polícia Civil pensou se tratar apenas de uma ocorrência de trânsito, mas, ao localizar o corpo, os agentes constataram que se tratava de um homicídio.

O crime é investigado pela Delegacia Territorial de Inhambupe, no interior da Bahia, que apura as circunstâncias, autoria e motivação do assassinato.

Thiago também era funcionário da prefeitura do município de Inhambupe. Em nota, a prefeitura da cidade também se pronunciou, manifestando "imensa tristeza" pela perda. Thiago foi descrito pela gestão municipal como "profissional competente" e que "cumpriu com excelência a função pública".