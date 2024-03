Agentes da PRF socorrem gestante e realizam parto na BR 101 | A TARDE

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam um parto em plena na BR 101, após socorrer a gestante que já havia entrado em trabalho de parto. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 24, nas imediações do município de Alagoinhas.

Segundo a corporação, era por volta das 4h15 quando a equipe ouviu gritos na área externa do posto e, ao se aproximar do veículo, notaram que uma mulher estava em processo de parto adiantado e, visto que a criança estava por nascer, o parto foi realizado no local.

Cerca de 10 minutos depois, a mãe deu à luz a uma menina de nome Emanuelly. Em seguida, transportaram a mãe e a criança para a Maternidade Santa Casa de Alagoinhas. Todos passam bem e gozam de boa saúde.

Os familiares ficaram extremamente gratos com a atitude da equipe e agradeceram os cuidados dispensados na condução da ocorrência.