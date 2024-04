Agerba divulga alterações em linhas de transporte metropolitano | A TARDE

Duas linhas do transporte metropolitano terão seu itinerário reduzido a partir deste sábado, 30. Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) a mudança faz parte da integração com o Metrô.

A linha 860I.URB – Portão – Terminal Pituaçu via Av. Pinto de Aguiar será alterada, passando a operar até o bairro de Piatã, voltando para Portão no retorno após a saída da Avenida Orlando Gomes, e a linha 884.URB - Vila de Abrantes - Lapa via Itapuã passa a ser Vila de Abrantes - Itapuã via Terminal Aeroporto.

No Terminal Aeroporto haverá informação das opções de linhas urbanas que os passageiros podem pegar para chegar no destino final.