11/07/2024 às 19:01 • Atualizada em 11/07/2024 às 19:55 - há XX semanas | Autor: Da Redação TRAGÉDIA Ajudante de pedreiro é eletrocutado em poste enquanto segurava escada O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, mas a morte do homem foi constatada ainda no local

Fatalidade aconteceu no povoado de João da Água, na zona rural de Capim Grosso, no norte do estado (Imagem ilustrativa) - Foto: Reprodução | TV Bahia

Um jovem de 19 anos morreu eletrocutado ao encostar em um poste, enquanto segurava uma escada, na terça-feira, 9, no povoado de João da Água, na zona rural de Capim Grosso, no norte do estado. Gabriel Santos Silva era ajudante de pedreiro e saiu da cidade de Quixabeira, a 13 km de Capim Grosso, para trabalhar. Ele estava em uma chácara , quando recebeu a descarga elétrica. A Polícia Militar informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, mas a morte do homem foi constatada ainda no local. O sepultamento dele aconteceu na última quarta-feira, 10, em Quixabeira. Veja também >> Cavalo morre após receber descarga elétrica em Santaluz >> Pedreiro morre eletrocutado em obra no interior da Bahia

