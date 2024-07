Pedreiro morre eletrocutado em obra no interior da Bahia

Caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia - Foto: Ascom | PCBA

Um pedreiro morreu nesta terça-feira, 18, enquanto realizava um serviço no centro de Inhambupe, município localizado a cerca de 170 km de Salvador. O acidente de trabalho ocorreu em um estabelecimento comercial da região.

De acordo com relatos de moradores, o pedreiro trabalhava no primeiro andar do prédio quando caiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou rapidamente ao local, mas a equipe médica constatou que o homem já estava sem vida.

Segundo informações do delegado responsável pelo caso, José Etevaldo, a vítima utilizava um sarrafo com uma ponta de alumínio. A principal suspeita é que a ponta do sarrafo tenha encostado na fiação elétrica, provocando uma descarga que fez o pedreiro cair.

O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Alagoinhas, na mesma região. A perícia realizada no local do acidente confirmou que o pedreiro não utilizava Equipamento de Proteção Individual (EPI) no momento do incidente. A polícia seguirá investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.