Além de Salvador: Feira, Itabuna e Irecê ganharão unidades da Casa da Mulher Brasileira

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Frente da casa da mulher brasileira - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A concentração de serviços especializados, muitas vezes situados apenas em Salvador, por vezes, pode ser uma barreira para as mulheres do interior. Pensando nisso, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) pretende autorizar a construção de três unidades em pontos estratégicos do estado:

Feira de Santana: O principal entroncamento rodoviário do Norte/Nordeste, atendendo uma densa população regional.

Itabuna: Fortalecendo a rede de proteção no Sul do estado.

Fortalecendo a rede de proteção no Sul do estado. Irecê: Garantindo que o suporte chegue com força ao Centro-Norte baiano.

"Teremos 59 salas de mulheres vítimas de violência nos municípios de pequeno porte e no interior da Bahia, além do processo agora de autorização das licitações para as casas da mulher brasileira, que a gente vai ampliar", disse a secretária de Política para as Mulheres, Camilla Batista.

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As declarações da titular da SPM foram dadas ao portal A TARDE, nesta quinta-feira, 9, durante o anúncio do pacote de entregas que reúne mais de 2 mil obras do Governo do Estado, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Como funciona a Casa da Mulher Brasileira?

As unidades funcionam como um espaço de modelo de atendimento humanizado para o público feminino, oferecendo os seguintes serviços:

delegacia;

justiça;

assistência social;

autonomia econômica.

Primeira Casa da Mulher Brasileira da Bahia é inaugurada em Salvador

O município de Salvador ganhou, no dia 19 de dezembro de 2023, a primeira Casa da Mulher Brasileira.

O espaço inaugurado com foco no combate à violência contra as mulheres funcionará 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingo e feriados.

Inauguração da Primeira Casa da Mulher Brasileira | Foto: Ascom | Ministério das Mulheres

Para construção da unidade, em Salvador, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) cedeu o terreno, localizado ao lado do hospital da Rede Sarah de Reabilitação, na Avenida Tancredo Neves, da capital baiana.

A nova unidade também contou com os investimentos do governo federal no valor de R$ 10,5 milhões e R$ 3,3 milhões foram destinados pela prefeitura de Salvador.



Casa da Mulher Baiana

A expectativa, de acordo com a titular da SPM, é que a ordem de serviço para a construção das novas unidades seja feita na próxima semana.

"É possível que até essa semana, o governador dê a ordem de serviço da primeira Casa da Mulher Baiana", contou ao A TARDE.