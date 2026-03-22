Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATENÇÃO

Alerta máxima: chuvas intensas atingem cidades da Bahia

Há risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/03/2026 - 9:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Fortes chuvas causam alagamento
Fortes chuvas causam alagamento -

Cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 10h deste domingo, 22. O órgão indica risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios em diferentes regiões do estado.

Segundo o alerta, podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia, volumes considerados elevados e que aumentam o risco de transtornos, principalmente em áreas mais vulneráveis.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cachoeira: obras de macrodrenagem prometem acabar com alagamentos após chuvas
Inmet alerta para chuvas intensas em mais de 90 cidades da Bahia
Chuvas intensas atingem a Bahia e mais 22 estados neste domingo
Prefeita de Cachoeira decreta estado de emergência devido às fortes chuvas

O alerta atinge municípios do oeste, sul e sudoeste da Bahia, como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Guanambi, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Correntina, Nova Viçosa e Mucuri, além de outras cidades.

Atenção, população!

Em caso de alagamento, a orientação é proteger objetos e documentos e buscar locais seguros. Situações de emergência devem ser comunicadas à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Confira os municípios que estão sob alerta:

  • Angical
  • Baianópolis
  • Barreiras
  • Bom Jesus da Lapa
  • Brejolândia
  • Canápolis
  • Candiba
  • Carinhanha
  • Catolândia
  • Cocos
  • Coribe
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Feira da Mata
  • Formosa do Rio Preto
  • Guanambi
  • Ibirapuã
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • Lajedão
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Malhada
  • Mansidão
  • Medeiros Neto
  • Mucuri
  • Muquém do São Francisco
  • Nova Viçosa
  • Palmas de Monte Alto
  • Pindaí
  • Riachão das Neves
  • Riacho de Santana
  • Santa Maria da Vitória
  • Santana
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • Sebastião Laranjeiras
  • Serra do Ramalho
  • Serra Dourada
  • Sítio do Mato
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Urandi
  • Wanderley

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Chuvas Inmet

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fortes chuvas causam alagamento
Play

Justiça por Thamires: multidão, protesto e cortejo marcam sepultamento em Salvador

Fortes chuvas causam alagamento
Play

Thamiris: população tenta incendiar casa de suspeito e ônibus são remanejados

Fortes chuvas causam alagamento
Play

Novo RG: aprenda a emitir CIN sem agendamento em Salvador e Lauro de Freitas

Fortes chuvas causam alagamento
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

x