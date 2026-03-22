Alerta máxima: chuvas intensas atingem cidades da Bahia

Siga o A TARDE no Google

Fortes chuvas causam alagamento - Foto: Agência Brasil/ Paulo Pinto

Cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 10h deste domingo, 22. O órgão indica risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios em diferentes regiões do estado.

Segundo o alerta, podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia, volumes considerados elevados e que aumentam o risco de transtornos, principalmente em áreas mais vulneráveis.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O alerta atinge municípios do oeste, sul e sudoeste da Bahia, como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Guanambi, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Correntina, Nova Viçosa e Mucuri, além de outras cidades.

Atenção, população!

Em caso de alagamento, a orientação é proteger objetos e documentos e buscar locais seguros. Situações de emergência devem ser comunicadas à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Confira os municípios que estão sob alerta: