ATENÇÃO
Alerta máxima: chuvas intensas atingem cidades da Bahia
Há risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
Cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 10h deste domingo, 22. O órgão indica risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios em diferentes regiões do estado.
Segundo o alerta, podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia, volumes considerados elevados e que aumentam o risco de transtornos, principalmente em áreas mais vulneráveis.
Leia Também:
O alerta atinge municípios do oeste, sul e sudoeste da Bahia, como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Guanambi, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Correntina, Nova Viçosa e Mucuri, além de outras cidades.
Atenção, população!
Em caso de alagamento, a orientação é proteger objetos e documentos e buscar locais seguros. Situações de emergência devem ser comunicadas à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.
Confira os municípios que estão sob alerta:
- Angical
- Baianópolis
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Brejolândia
- Canápolis
- Candiba
- Carinhanha
- Catolândia
- Cocos
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Guanambi
- Ibirapuã
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Lajedão
- Luís Eduardo Magalhães
- Malhada
- Mansidão
- Medeiros Neto
- Mucuri
- Muquém do São Francisco
- Nova Viçosa
- Palmas de Monte Alto
- Pindaí
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- Sebastião Laranjeiras
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Tabocas do Brejo Velho
- Urandi
- Wanderley
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes