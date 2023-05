AMAB prestigia posse de 63 novos juízes substitutos do TJBA

O reforço de 63 novos juízes no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) foi celebrado pelo presidente da Associação de Magistrados da Bahia (AMAB), Desembargador Júlio Travessa, que esteve presente na cerimônia de posse dos juízes no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, nesta sexta-feira, 26.



“Mantenham-se sempre com equilíbrio entre o mundo ideal e necessário, optando sempre, sem extremo de dúvida, pelo melhor resultado para seu jurisdicionado", discursou Travessa.

A solenidade foi conduzida pelo presidente do TJBA, Desembargador Nilson Castelo Branco, que discursou sobre o papel do Juiz na atualidade. A finalidade da chegada dos novos magistrados é aprimorar a prestação do serviço jurisdicional.

Três magistrados empossados discursaram em nome da turma de nomeados. O juiz substituto Diego Serejo Ribeiro falou em nome dos candidatos com deficiência que foram aprovados. "Estamos juízes. A toga nos torna, além de juiz, em seres de transformação social. Agora, mais do que nunca, não podemos nos esquecer dos objetivos fundamentais que a Constituição Federal da República almeja, conforme preconizado no artigo 3º: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária", declarou.

A nova juíza substituta Catiuscia Barros Vieira Bernardino, por sua vez, destacou os problemas raciais no país, falando em nome dos aprovados por cotas raciais. "O nosso tribunal vem desempenhando um excelente trabalho para diminuir essa desigualdade. Hoje, doze novos juízes substitutos pretos ou pardos ingressam no Sistema Judiciário da Bahia, com a missão de fortalecer ainda mais essa representatividade", afirmou.