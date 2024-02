Ambulância desvia de carro na contramão e tomba em rodovia na Bahia | A TARDE

Uma ambulância tomou nesta terça-feira, 23, na BR-242, em trecho que pertence ao município de Vitória da Conquista, no sul do estado. Um paciente e um acompanhante estavam no interior do veículo.

De acordo com o site Achei Sudoeste, o condutor da ambulância trafegava no sentido Anagé x Vitória da Conquista, quando precisou que desviar de um veículo que estava no sentido contrário.

Durante a manobra, a ambulância acabou batendo em um barranco e tombou. O paciente e o acompanhante que estavam no interior da ambulância, além do motorista não tiveram ferimentos.

O motorista da ambulância também não se feriu. Não houve mais detalhes sobre o outro veículo que teria provocado o acidente.