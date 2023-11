Amiga relata últimos momentos de Amendoim: "entrei em pânico" | A TARDE

O influenciador Rodrigo Amendoim enviou uma mensagem de despedida para a amiga e influenciadora Bruna Luma, que compartilhou como foram os últimos momentos de 'Mendo' antes dele ter sido encontrado morto em seu apartamento em Lauro de Freitas no sábado, 28.

Bruna contou que ele a enviou uma mensagem se despedindo, o que a deixou desesperada. Ela fez uma chamada de vídeo com ele e esta foi a última vez que falou com Rodrigo. Segundo ela, ele estava em surto psicótico.

"Comecei a ligar desesperadamente. Ele atendeu e foi a última vez que falei com ele por vídeo chamada", contou Bruna, que relatou que a chamada durou três minutos e Mendo chorava muito. "Eu entrei em pânico".

Em seguida, ela começou a entrar em contato com amigos em comum e com o também influenciador, Cristian Bell, enquanto se dirigia até a casa de Rodrigo.

"Eu já no caminho recebi a notícia [...] Não deu tempo, infelizmente.."

Ela contou que Amendoim não tinha família e Cristian Bell era sua referência de amor e paternidade.

"Essas pessoas com laços sanguíneos, não tem direito de 'está' na mídia cobrando absolutamente nada, nunca foram presentes na vida do cara da pobreza, quando o menino venceu na vida e começou a ganhar d!nheiro todo mundo aparece.. só estão preocupados com os bens matérias, insensíveis!".

Bruna pontuou ainda que, diferente de boatos, não teve acesso ao celular de Amendoim, pois quando chegou ao apartamento, a polícia já estava no local. Veja:

Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).



Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.