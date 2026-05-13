Aniversário de Seabra terá shows, ato cívico e Semana S

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Cidade de Seabra, na Chapada Diamantina - Foto: Divulgação/Prefeitura de Seabra

O município de Seabra, localizado na Chapada Diamantina, celebra nesta quinta-feira, 14, os 137 anos de emancipação política com uma extensa programação cultural, religiosa e educativa promovida pela prefeitura.

As comemorações começam logo cedo, na Praça da Bandeira, com a tradicional zabumbada ao som de sanfoneiros, a partir das 7h. Em seguida, um cortejo sai da Igreja São Sebastião em direção à praça, onde será realizado o Ato Cívico às 8h.

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Ao longo do dia, diversas atividades culturais e educativas movimentam a cidade. Entre os destaques estão o musical com violão na Escola Afonso Gonçalves, a cavalgada infantil na Creche Educando com Amor, o Batuque da Resistência na comunidade de Agreste, além do projeto “Sons que Contam Histórias”, no Colégio Jorge Amado, e a apresentação teatral “A Árvore Generosa”, na Escola Lagoa da Boa Vista.

Na sexta-feira, 15, a Praça do Mercadão recebe o evento “Seabra Louva ao Senhor”, reunindo atrações da música gospel como Gerson Rufino, Samuel Mariano, além de Forrozão Moriá, Aramas Bispo, Revson Martins e Tassio Paixão.

Já na sexta e no sábado, dias 15 e 16, acontece a tradicional Festa do Vaqueiro de Seabra, evento que celebra a cultura nordestina com muita tradição e música.

Encerrando a programação, o sábado também será marcado pela realização da Semana S em Seabra, oferecendo mais de 100 vagas em cursos gratuitos com carga horária de 160 horas.

Entre as capacitações disponíveis estão:

Assistente administrativo;

Assistente financeiro;

Assistente de marketing e vendas;

Assistente em mídias digitais;

Programador full stack.

A programação inclui ainda oficinas e workshops gratuitos voltados à qualificação profissional e empreendedorismo, como maquiagem para o trabalho, oficina de pão delícia, Canva para redes sociais e estratégias para empreender pequenos negócios.