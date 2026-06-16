SOLUÇÃO TECNOLÓGICA
Aplicativo UPAR conecta empresas a profissionais do audiovisual
Startup baiana aproveitou vitrine da Bahia Farm Show 2026 para apresentar solução tecnológica
Em um cenário onde a presença digital consolidada tornou-se indispensável para o sucesso de qualquer negócio, a demanda por conteúdos em vídeo e fotografia de alta qualidade disparou. Atenta a esse mercado, a startup baiana UPAR aproveitou a vitrine da Bahia Farm Show 2026 para apresentar solução tecnológica que promete sanar um velho gargalo de grandes e pequenas empresas: a dificuldade em encontrar profissionais qualificados do setor audiovisual.
O CEO da plataforma, João Ricardo Barreto, explicou que o principal objetivo do aplicativo é fazer a ponte direta entre quem precisa de material de divulgação e os especialistas do segmento.
"Hoje, todo mundo quer e precisa de uma boa imagem digital. Muitas empresas buscam profissionais do audiovisual para produzir seus conteúdos, mas enfrentavam muita dificuldade para encontrar fornecedores de confiança e que se encaixassem no perfil desejado", pontuou Barreto.
Personalização nos serviços
O diferencial do UPAR está na desburocratização e na clareza das contratações. Pelo aplicativo, quem busca o serviço pode filtrar a busca detalhadamente e escolher o profissional de acordo com a sua necessidade real e com o orçamento que tem disponível para investir.
A plataforma detalha todas as etapas e condições do serviço contratado, incluindo:
- Tempo de entrega do material finalizado;
- Duração do tempo de serviço (diárias ou horas de captação);
- Quantidade exata de material contratado (número de fotos ou vídeos);
- Valores e formas de pagamento de maneira transparente.
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Do oeste para o nordeste
A escolha do Oeste da Bahia para o início das operações da plataforma não foi por acaso. De acordo com João Ricardo Barreto, a forte relação com a comunidade local e o conhecimento prévio dos talentos da região impulsionaram o projeto.
"Começamos o projeto pelo Oeste exatamente por conhecer muitos profissionais talentosos na região. Mas o nosso plano de voo é ambicioso", revelou o CEO.
O plano de expansão do UPAR já está traçado. Após a consolidação do aplicativo em outras regiões do estado da Bahia, a startup cruzará as divisas estaduais. De acordo com Barreto, Sergipe já foi definido como o primeiro estado fora do território baiano a receber a operação da plataforma.
Como acessar
Acessível para empreendedores, produtores de conteúdo, agências e profissionais autônomos, o aplicativo UPAR é totalmente gratuito e já está disponível para download nas principais lojas virtuais e plataformas digitais do mercado.