MUNDO
Lula e Trump ficam perto de encontro no G7 após ajuda de Macron
Presidentes do Brasil e da França tiveram reunião bilateral na segunda-feira, 15
Os presidentes Lula (Brasil) e Donald Trump (Estados Unidos) estão mais próximos de um encontro na cúpula do G7, grupo das sete maiores economias globais, que acontece na cidade de Évian, na França, até esta quarta-feira, 17.
O cenário só foi possível graças a uma "ajudinha" do presidente francês, Emmanuel Macron. Para garantir que o mandatário estadunidense fique na cúpula até o final, o presidente francês convidou o republicano para um jantar no Palácio de Versalhes.
Leia Também:
Segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, o pretexto do encontro seria comemorar os 250 anos da independência dos Estados Unidos — que aconteceram no dia 4 de julho de 1776.
“Queremos que ele fique até o final, para ajudar a construir acordos, porque também temos discussões importantes sobre tecnologia digital e inteligência artificial na quarta-feira. Além disso, acredito que é por meio de discussões firmes e respeitosas que se alcançam resultados", afirmou Macron a jornalistas.
"Quanto ao motivo de termos escolhido este jantar, não se trata de um jantar de gala, nem nada do tipo. É um jantar para celebrar os 250 anos da independência americana. Porque a França desempenhou um papel nisso”, completou o presidente da França.
O temor de Macron era de que Trump repetisse o que fez no G7 de 2025, no Canadá. No ano passado, o chefe da Casa Branca foi embora da cúpula no segundo dia, antes da participação de Lula no evento.
Chegadas
Lula foi o primeiro chefe de Estado a chegar à cúpula do G7. O petista desembarcou no hotel do evento na segunda-feira por volta das 11h30 (horário local), 6h30 no horário de Brasília.
Trump, por sua vez, chegou ao Hôtel Royal por volta das 17h (horário local), 12h no horário de Brasília. Na hora em que o americano chegou ao local, Lula estava em uma reunião bilateral com Macron.