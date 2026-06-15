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CÚPULA DO G7

Lula se reúne com presidente da Suíça para discutir relação comercial e IA

Encontro ocorreu na manhã desta segunda-feira, 15, na França

Ane Catarine
Por
Lula durante Reunião bilateral com Guy Parmelin
Lula durante Reunião bilateral com Guy Parmelin - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na manhã desta segunda-feira, 15, com o presidente da Suíça, Guy Parmelin, em Évian-les-Bains, na França, onde participa da cúpula do G7. O encontro marcou o início da agenda oficial do petista no evento, que reúne líderes das principais economias do mundo até quarta-feira, 17.

Durante a reunião, Lula destacou a relação econômica entre Brasil e Suíça e afirmou que os dois países pretendem ampliar a cooperação comercial e diversificar a pauta de exportações.

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“A Suíça é uma das principais fontes de investimento direto no Brasil. O presidente Parmelin e eu concordamos que o Acordo Mercosul-EFTA representa uma oportunidade para expandir o comércio bilateral em um contexto global de crescente protecionismo e unilateralismo”, afirmou o presidente nas redes sociais.

Segundo Lula, os dois governos também discutiram parcerias em áreas estratégicas como inteligência artificial, transição energética, minerais críticos, biotecnologia, saúde e defesa.

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Expectativa de encontro com Trump

Além das reuniões bilaterais previstas na programação do G7, Lula mantém a expectativa de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A viagem à França foi antecipada justamente porque existe a possibilidade do norte-americano participar apenas da abertura da cúpula, nesta segunda-feira.

O governo brasileiro avalia que uma conversa entre os dois líderes poderia ajudar a esclarecer a posição dos Estados Unidos em temas que vêm gerando atritos recentes entre os dois países, são eles:

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