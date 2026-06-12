Lula antecipa viagem ao G7 para tentar encontro com Trump

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu antecipar em um dia a viagem para a cúpula do G7, na França, na tentativa de aumentar as chances de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Inicialmente, Lula embarcaria apenas na segunda-feira, 15, mas agora viajará no domingo, 14, para Évian-les-Bains, cidade francesa que sediará o encontro.

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A mudança foi definida pelo Palácio do Planalto diante da possibilidade de Trump participar apenas da abertura da cúpula, marcada para segunda-feira, como ocorreu na edição realizada no Canadá no ano passado.

Até o momento, nem o governo brasileiro solicitou formalmente uma reunião bilateral, nem a Casa Branca apresentou pedido nesse sentido. Ainda assim, interlocutores avaliam que a ausência de uma agenda oficial não impede um encontro entre os dois líderes.

Por que Lula quer encontrar Trump?

Um dos principais objetivos de Lula é discutir diretamente com Trump a proposta de aumento das tarifas sobre produtos brasileiros.

O governo Lula tenta entender qual será a posição da Casa Branca e avaliar se ainda existe espaço para negociação que evite a aplicação do novo tarifaço de 37,5%.