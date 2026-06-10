Lula deve pedir ajuda a empresários para impedir tarifaço dos EUA

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Diante da ameaça de novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve pedir ajuda ao empresariado nacional nesta quarta-feira, 10, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, em Brasília.

Na ocasião, Lula deve fazer um balanço das atividades do governo e mobilizar representantes do setor produtivo para atuar junto a empresários norte-americanos na tentativa de impedir a aplicação do novo tarifaço proposto pelo governo de Donald Trump.

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A avaliação do Palácio do Planalto, segundo informações da CNN, é que o empresariado brasileiro pode ajudar a demonstrar aos setores econômicos dos Estados Unidos que as justificativas apresentadas pela gestão Trump não têm fundamento.

Entenda o novo tarifaço

O governo norte-americano propôs uma tarifa de 25% sobre mercadorias brasileiras sob a alegação de supostas práticas comerciais desleais, além de uma taxa adicional de 12,5% para países que, segundo Washington, não combatem adequadamente o trabalho forçado.

Encontro do Conselhão

Esse é o sétimo encontro do Conselhão desde que foi recriado, em 2023.

A reunião está marcada para às 10h no Palácio do Itamaraty e, além de Lula, deve contar com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministros e representantes da sociedade civil.

Criado para assessorar a Presidência da República, o colegiado reúne empresários, sindicalistas, especialistas e integrantes de diversos segmentos para discutir propostas de desenvolvimento econômico, social e sustentável para o país.