Em busca de diálogo com Trump, Lula embarca neste domingo rumo ao G7

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Na expectativa de conseguir se reunir novamente com o presidente norte-americano Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca neste domingo, 14, para Évian-les-Bains, na França, onde participará da cúpula do G7. A viagem foi antecipada porque existe a possibilidade de o republicano participar apenas da abertura do evento, marcada para segunda-feira, 15.

Apesar da expectativa de um novo encontro, o Palácio do Planalto não formalizou um pedido de reunião. A avaliação é que não haveria justificativa para uma agenda bilateral logo após a recente conversa realizada entre os dois líderes na Casa Branca.

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Dessa forma, o encontro ainda é incerto. Interlocutores do Planalto, porém, não descartam que um diálogo possa ocorrer em moldes mais informais.

Por que Lula quer encontrar Trump novamente?

Desde a reunião na Casa Branca, três temas geraram tensão entre Brasil e Estados Unidos:

A intenção de Lula é entender melhor o alcance dessas medidas e, caso haja espaço para negociação, buscar uma solução que evite impactos na relação comercial entre os dois países.

Compromissos na cúpula

Durante o G7, Lula deve retomar uma pauta que tem defendido em fóruns como o G20 e o Brics: a ampliação da participação dos países emergentes nas discussões globais.

O Brasil participará de sessões abertas aos países convidados. Na terça-feira, 16, o debate será sobre parcerias internacionais. Na quarta-feira, 17, a discussão terá como foco o crescimento econômico equilibrado.

Nos discursos previstos para a cúpula, Lula também deve fazer críticas a medidas consideradas unilaterais e protecionistas, sem citar diretamente o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos.