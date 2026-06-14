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RELAÇÃO BILATERAL

Em busca de diálogo com Trump, Lula embarca neste domingo rumo ao G7

Petista quer tentar um acordo para evitar um novo tarifaço dos EUA

Ane Catarine
Por
Os presidentes Donald Trump e Lula na Casa Branca
Os presidentes Donald Trump e Lula na Casa Branca - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Na expectativa de conseguir se reunir novamente com o presidente norte-americano Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca neste domingo, 14, para Évian-les-Bains, na França, onde participará da cúpula do G7. A viagem foi antecipada porque existe a possibilidade de o republicano participar apenas da abertura do evento, marcada para segunda-feira, 15.

Apesar da expectativa de um novo encontro, o Palácio do Planalto não formalizou um pedido de reunião. A avaliação é que não haveria justificativa para uma agenda bilateral logo após a recente conversa realizada entre os dois líderes na Casa Branca.

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Dessa forma, o encontro ainda é incerto. Interlocutores do Planalto, porém, não descartam que um diálogo possa ocorrer em moldes mais informais.

Por que Lula quer encontrar Trump novamente?

Desde a reunião na Casa Branca, três temas geraram tensão entre Brasil e Estados Unidos:

A intenção de Lula é entender melhor o alcance dessas medidas e, caso haja espaço para negociação, buscar uma solução que evite impactos na relação comercial entre os dois países.

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Compromissos na cúpula

Durante o G7, Lula deve retomar uma pauta que tem defendido em fóruns como o G20 e o Brics: a ampliação da participação dos países emergentes nas discussões globais.

O Brasil participará de sessões abertas aos países convidados. Na terça-feira, 16, o debate será sobre parcerias internacionais. Na quarta-feira, 17, a discussão terá como foco o crescimento econômico equilibrado.

Nos discursos previstos para a cúpula, Lula também deve fazer críticas a medidas consideradas unilaterais e protecionistas, sem citar diretamente o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos.

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