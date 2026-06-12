Ministro de Lula detona os EUA após avanço contra facções

Siga o A TARDE no Google

Presente na primeira edição do Inovaero, em Salvador, nesta sexta-feira, 12, o ministro da Defesa, José Múcio, criticou a decisão dos Estados Unidos em classificar as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Múcio defendeu a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também contra o avanço americano com relação ao tema, e afirmou que cabe ao Brasil cuidar da segurança pública do país.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O presidente está certíssimo. Eu sou a favor que a gente de todos os nossos, inclusive de nossos bandidos. Cuidamos das nossas coisas boas, das nossas coisas ruins. Eu acho que se os problemas estão aqui, as soluções estão também, fere a nossa soberania isso", afirmou o ministro.

Aliança

José Múcio ainda defendeu a aliança entre os países da América do Sul, ao ser questionado sobre as agendas recentes aos 'vizinhos'. O ministro reforçou a necessidade de um trabalho de cooperação entre as nações do continente.

"Estou querendo visitar nossos vizinhos. Temos muitas coisas em comum, muitas vezes nos atropelamos por divergências e deixamos de incentivar as convergências [...] Temos 17 mil km de fronteiras, fora a possibilidade da indústria brasileira de defesa se faça presente nesses lugares todos", explicou.