Adversário elogia governo Jerônimo em agenda no interior

Siga o A TARDE no Google

Membro do bloco de oposição na Bahia, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) teceu elogios ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante agenda no município de Itatim, nesta sexta-feira, 12.

Elmar, que chegou a ser sondado por integrantes da base governista nos últimos meses, afirmou ser necessário reconhecer avanços das gestões petistas no estado, e garantiu que sua campanha nas eleições de outubro será pautada no campo da ideia, sem ataques às realizações.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Eu prefiro elogiar porque todo mundo tem defeitos e tem virtudes. São 20 anos de governo de vocês e eu não posso negar os legados e os avanços. Eu vou estar em outro palanque, mas nunca vou dizer que vocês não fizeram nada e não melhoraram o Estado. Vou falar sobre o princípio da democracia e alternância", disparou Elmar.

Conversas e quase aliança

Elmar confirmou, recentemente, ter conversado com o governador Jerônimo Rodrigues acerca de uma aliança política com foco nas eleições de outubro. Os diálogos, no entanto, não avançaram.

Elmar já fez parte do bloco governista, sendo cotado para compor o quadro de secretários estaduais no governo Jaques Wagner (PT), mas está na oposição desde o início da chamada 'era petista' no poder.