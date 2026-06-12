Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Adversário elogia governo Jerônimo em agenda no interior

Deputado faz parte do bloco de oposição no estado

Cássio Moreira
Por
Jerônimo Rodrigues participou de agenda ao lado de opositor
Jerônimo Rodrigues participou de agenda ao lado de opositor - Foto: José Simões | AG. A Tarde

Membro do bloco de oposição na Bahia, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) teceu elogios ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante agenda no município de Itatim, nesta sexta-feira, 12.

Elmar, que chegou a ser sondado por integrantes da base governista nos últimos meses, afirmou ser necessário reconhecer avanços das gestões petistas no estado, e garantiu que sua campanha nas eleições de outubro será pautada no campo da ideia, sem ataques às realizações.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

DIREITOS TRABALHISTAS

OIT aprova novas regras para proteger trabalhadores de aplicativos
OIT aprova novas regras para proteger trabalhadores de aplicativos imagem

NOVO TARIFAÇO

Lula antecipa viagem ao G7 para tentar encontro com Trump
Lula antecipa viagem ao G7 para tentar encontro com Trump imagem

POSIÇÃO

Postura de Michelle Bolsonaro irrita pré-campanha de Flávio
Postura de Michelle Bolsonaro irrita pré-campanha de Flávio imagem

"Eu prefiro elogiar porque todo mundo tem defeitos e tem virtudes. São 20 anos de governo de vocês e eu não posso negar os legados e os avanços. Eu vou estar em outro palanque, mas nunca vou dizer que vocês não fizeram nada e não melhoraram o Estado. Vou falar sobre o princípio da democracia e alternância", disparou Elmar.

Conversas e quase aliança

Elmar confirmou, recentemente, ter conversado com o governador Jerônimo Rodrigues acerca de uma aliança política com foco nas eleições de outubro. Os diálogos, no entanto, não avançaram.

Elmar já fez parte do bloco governista, sendo cotado para compor o quadro de secretários estaduais no governo Jaques Wagner (PT), mas está na oposição desde o início da chamada 'era petista' no poder.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições Elmar Nascimento Jerônimo Rodrigues

Relacionadas

Mais lidas