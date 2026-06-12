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POSIÇÃO

Postura de Michelle Bolsonaro irrita pré-campanha de Flávio

Ex-primeira-dama ainda não oficializou candidatura ao Senado pelo Distrito Federal

Yuri Abreu
Por
Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro
Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram

A postura adotada até agora pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), vem irritando a equipe de pré-campanha do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Aliados do parlamentar têm afirmado, segundo a Veja, que a declaração dela de que embarcará na campanha do pré-candidato do PL ao Planalto no "momento certo" é motivo de críticas.

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O desconforto dentro da base de Flávio se deve ao fato de Michelle já ter dado demonstrações públicas de apoio a algumas candidaturas estaduais, ao Senado e entre algumas que participam de eleições proporcionais.

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Outro motivo de queixa entre aliados do senador é a demora da ex-primeira-dama em oficializar sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal.

A postura de Michelle, nos bastidores, tem sido vista como uma espécie de espera, por parte dela, a ser alçada como pré-candidata à Presidência da República, caso Flávio seja retirado da disputa.

No entanto, aliados garantem que isso não ocorrerá.

Mulher, só na vice

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, afirmou na última segunda-feira, 8, que ainda não definiu quem será seu vice na chapa. No entanto, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que prefere que uma mulher ocupe o cargo.

"O que eu posso falar é que o perfil é de alguém que complemente a nossa chapa, uma pessoa preparada. De preferência, uma mulher", afirmou o liberal.

A declaração foi feita durante o Ciclo Brasil de Ideias – Mulheres, evento promovido pelo Grupo Voto, em São Paulo.

Ainda segundo o Flávio, a definição da vice deve ocorrer até o dia 14 de agosto, véspera do prazo final estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o registro das chapas.

Entre os nomes mais citados nos bastidores, está o da senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura, defendida publicamente pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e já classificada pelo próprio Flávio como um “sonho de consumo” para a vaga.

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eleições 2026 Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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