Flávio Bolsonaro recorre a influenciador após prejuízo com caso Master

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O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), tem recebido conselhos do influenciador Pablo Marçal com o objetivo de atrair apoios à sua campanha do público mais jovem.

Candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024, Marçal, conforme a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, tem atuado especialmente com orientações voltadas à comunicação digital e ao público que está iniciando o direito ao voto.

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Influenciador Pablo Marçal - Foto: Reprodução/Instagram @pablomarcal1

O influenciador declarou apoio público à pré-candidatura do senador em dezembro de 2025, durante uma conferência e evento de mentoria promovido por ele, em São Paulo.

Em queda

A campanha de Flávio tenta recuperar o terreno perdido após uma pesquisa, divulgada no mês de maio, apontar que o pré-candidato teve uma redução expressiva de apoio entre os jovens após a divulgação de áudios dele pedindo recursos a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

No levantamento, Flávio registrou queda de 15,7 pontos percentuais especificamente na faixa de 16 a 24 anos em uma simulação de segundo turno contra o presidente Lula (PT).

Flávio Bolsonaro é recebido por apoiadores na visita à Bahia Farm Show

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), chegou à Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, na tarde desta terça-feira, 9.

Ao lado do prefeito de LEM, Junior Marabá (PP), e do ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL), Flávio foi recepcionado por uma multidão de apoiadores.

Esta é a primeira visita do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro à Bahia depois do anúncio de sua entrada na disputa pelo Palácio do Planalto.