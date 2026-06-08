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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz preferir uma mulher como vice-presidente; entenda

Senador ainda não definiu quem irá compor sua chapa na disputa pela Presidência da República

Gustavo Nascimento
Por
Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência
Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência - Foto: Sergio Lima | AFP

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, afirmou nesta segunda-feira, 8, que ainda não definiu quem será seu vice na chapa. No entanto, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que prefere que uma mulher ocupe o cargo.

O que eu posso falar é que o perfil é de alguém que complemente a nossa chapa, uma pessoa preparada. De preferência, uma mulher.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Senador e pré-candidato à Presidência

A declaração foi feita durante o Ciclo Brasil de Ideias – Mulheres, evento promovido pelo Grupo Voto, em São Paulo.

Ainda segundo o Flávio, a definição da vice deve ocorrer até o dia 14 de agosto, véspera do prazo final estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o registro das chapas.

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Quem pode compor a chapa?

Entre os nomes mais citados nos bastidores, está o da senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura, defendida publicamente pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e já classificada pelo próprio Flávio como um “sonho de consumo” para a vaga.

Tereza, no entanto, afirmou no final de abril que não tinha pretensão compor a chapa de Flávio Bolsonaro à Presidência, mas sim presidir o Senado Federal.

"Não é o meu projeto, o meu projeto, como senadora, é tentar buscar a presidência do Senado, ser a sucessora de Alcolumbre, já até falei para ele. É um projeto difícil, vai depender da nova composição do Senado, mas é um sonho de seguir esse caminho. Ainda tem muita água para rolar", declarou ela em entrevista ao Estudio i.

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Além dela, o senador teria citado o nome da deputada federal Simone Marquetto (PP-SP) e o da vereadora Priscila Costa (PL-CE), de Fortaleza.

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eleições 2026 Flávio Bolsonaro Vice-presidente

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