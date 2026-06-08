Deputado bolsonarista reage a post de Lula com camisa do Brasil

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O deputado federal Capitão Alden (PL-BA) afirmou que o presidente Lula (PT) está em desespero após postar uma foto, em seu perfil no Instagram, em que aparece vestido com a camisa amarela da Seleção Brasileira que será utilizada na Copa do Mundo.

Na postagem, o mandatário aparece na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, em Brasília, utilizando o uniforme do Brasil. Na legenda do perfil, ele escreveu: "O Brasil é dos brasileiros".

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A decisão de Lula em usar a camisa amarela com detalhes em verde representa uma tentativa de resgatar um dos símbolos nacionais que, nos últimos anos, foi visto como uma marca da extrema-direita no país.

Na reunião ministerial realizada na última quarta-feira, 3, Lula determinou que os integrantes da Esplanada e as lideranças aliadas passem a vestir a camisa da Seleção Brasileira e adotem as cores verde e amarela nas agendas governamentais e, posteriormente, nos palanques da corrida presidencial.

Enganação

Ao repercutir a postagem do presidente, Alden, que faz parte da base de oposição a Lula na Câmara dos Deputados, classificou a ação do petista como desespero em ano eleitoral.

De acordo com o liberal, "a movimentação dos partidos de esquerda em abandonarem o vermelho e passarem a escolher as cores da bandeira nacional" é uma forma de enganar a população, especialmente os eleitores que desconhecem as pautas defendidas pela esquerda.

Deputado federal Capitão Alden (PL-BA) - Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

“O patriotismo, o respeito aos símbolos nacionais e, principalmente, a defesa de Deus, Pátria, Família e Liberdade sempre foi e sempre será a marca do bolsonarismo", afirmou.

"E jamais abrimos mão disso! Vamos alertar o povo de que quem sempre vestiu vermelho nunca deixará de defender ditaduras e o gradativo cerceamento da liberdade de expressão”, completou Capitão Alden.