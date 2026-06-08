Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

FUTEBOL E POLÍTICA

Deputado bolsonarista reage a post de Lula com camisa do Brasil

Decisão de Lula tem como objetivo resgatar símbolo nacional visto como marca da extrema-direita

Yuri Abreu
Por
Presidente Lula (PT) com a camisa amarela da Seleção Brasileira
Presidente Lula (PT) com a camisa amarela da Seleção Brasileira - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O deputado federal Capitão Alden (PL-BA) afirmou que o presidente Lula (PT) está em desespero após postar uma foto, em seu perfil no Instagram, em que aparece vestido com a camisa amarela da Seleção Brasileira que será utilizada na Copa do Mundo.

Na postagem, o mandatário aparece na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, em Brasília, utilizando o uniforme do Brasil. Na legenda do perfil, ele escreveu: "O Brasil é dos brasileiros".

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

MUNDO

Encontro entre Lula e Trump tenta reverter tarifaço de 37,5%
Encontro entre Lula e Trump tenta reverter tarifaço de 37,5% imagem

POLÍTICA

Rejeição a Messias abre crise entre Lula e ministro do STF
Rejeição a Messias abre crise entre Lula e ministro do STF imagem

EM DISCUSSÃO

Linha de crédito para entregadores pode ser lançada em breve por Lula
Linha de crédito para entregadores pode ser lançada em breve por Lula imagem

A decisão de Lula em usar a camisa amarela com detalhes em verde representa uma tentativa de resgatar um dos símbolos nacionais que, nos últimos anos, foi visto como uma marca da extrema-direita no país.

Na reunião ministerial realizada na última quarta-feira, 3, Lula determinou que os integrantes da Esplanada e as lideranças aliadas passem a vestir a camisa da Seleção Brasileira e adotem as cores verde e amarela nas agendas governamentais e, posteriormente, nos palanques da corrida presidencial.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

Enganação

Ao repercutir a postagem do presidente, Alden, que faz parte da base de oposição a Lula na Câmara dos Deputados, classificou a ação do petista como desespero em ano eleitoral.

De acordo com o liberal, "a movimentação dos partidos de esquerda em abandonarem o vermelho e passarem a escolher as cores da bandeira nacional" é uma forma de enganar a população, especialmente os eleitores que desconhecem as pautas defendidas pela esquerda.

Deputado federal Capitão Alden (PL-BA)
Deputado federal Capitão Alden (PL-BA) - Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

“O patriotismo, o respeito aos símbolos nacionais e, principalmente, a defesa de Deus, Pátria, Família e Liberdade sempre foi e sempre será a marca do bolsonarismo", afirmou.

"E jamais abrimos mão disso! Vamos alertar o povo de que quem sempre vestiu vermelho nunca deixará de defender ditaduras e o gradativo cerceamento da liberdade de expressão”, completou Capitão Alden.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Capitão Alden copa do mundo Lula seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas