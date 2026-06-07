Lula desafia bolsonarismo e adota camisa amarela da Seleção Brasileira

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A menos de sete dias para o jogo de estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no sábado, 13, o presidente Lula (PT) postou uma foto em seu perfil, nas redes sociais, neste domingo, 7, em que aparece com uma camisa da Seleção Brasileira, na Granja do Torto, em Brasília.

Na legenda da foto, o petista escreveu a seguinte mensagem: "O Brasil é dos brasileiros".

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A decisão de Lula em usar a camisa amarela com detalhes em verde representa uma tentativa de resgatar um dos símbolos nacionais que, nos últimos anos, foi visto como marca da extrema-direita no país.

Campanha de Lula vai usar Copa do Mundo em jingle de reeleição

A coordenação da pré-campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) finaliza os últimos detalhes para lançar, na próxima semana, um jingle político estruturado a partir da temática da Copa do Mundo.

A estratégia foi desenhada para conectar o sentimento de mobilização popular em torno do torneio mundial de futebol à exaltação da identidade nacional e da soberania, de acordo com a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles.

Referências

A composição deve explorar referências ao Mundial, chamando o eleitor à defesa das cores da bandeira brasileira. Na prática, a iniciativa transmite uma orientação do Lula ao primeiro escalão de ministros durante reuniões de coordenação política realizadas no Palácio do Planalto.

O chefe do Executivo Federal determinou que os integrantes da Esplanada e as lideranças aliadas passem a vestir a camisa da Seleção Brasileira e adotem as cores verde e amarela nas agendas governamentais e, posteriormente, nos palanques da corrida presidencial.