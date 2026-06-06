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ELEIÇÕES

Lula monta superchapa de ministros no maior colégio eleitoral do Brasil

Entenda a estratégia do petista para vencer o pleito em outubro

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Haddad será candidato ao governo em São Paulo
Haddad será candidato ao governo em São Paulo - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Maior colégio eleitoral do país, com 33,9 milhões eleitores, o estado de São Paulo se tornou peça fundamental no tabuleiro político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de olho na reeleição deste ano. Para isso, o petista montou uma 'superchapa' de ministros.

Segundo informações do jornal O Globo, o ex-ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio Franca (PSB), ex-governador de São Paulo, será vice de Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Fazenda, na disputa pelo executivo paulista.

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França também já foi vice-governador, assumindo a dianteira em 2018, com a renúncia do então titular, Geraldo Alckmin, na época candidato ao Planalto pelo PSDB.

Ex-ministras no Senado

Serão duas ex-ministras de Lula as candidatas da chapa ao Senado. Marina Silva (Rede), ex-ministra do Meio Ambiente, será candidata ao Senado ao lado de Simone Tebet (PSB), ex-ministra do Planejamento.

Desempenho de Lula em 2022

Lula não venceu no estado de São Paulo em 2022, quando enfrentou o então presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado no pleito.

Na ocasião, Lula teve 44,76%, vencendo em 97 cidades, enquanto Bolsonaro teve 55,24%, sendo o mais votado em 547 municípios.

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