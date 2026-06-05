Bolsonaro tem aumento de soluços em prisão domiciliar

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem apresentado um aumento na crise de soluços nos últimos sete dias, de acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 6. O ex-chefe do Planalto está em prisão domiciliar desde março deste ano.

Por conta do novo quadro, a equipe que acompanha a saúde de Bolsonaro aumentou as doses de medicação. Além disso, o ex-presidente precisou adotar uma nova dieta, deixando de lado alimentos com taxa alta de acidez.

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O boletim aponta que, apesar das alterações, Bolsonaro não apresenta qualquer instabilidade cardiológica ou problema de pressão arterial, apenas um leve cansaço e uma fadiga ao exercer algumas atividades.

Pena e prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, em setembro de 2025, por ter liderado a trama que tinha como objetivo final executar um golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Preso no final do ano passado, Bolsonaro foi liberado para cumprir prisão domiciliar, após apresentar sérios problemas de saúde e necessidade de procedimentos cirúrgicos.