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Jaques Wagner detona Flávio Bolsonaro e defende Pix: "Admirado pelo mundo"

Senador petista grava vídeo criticando adversário de Lula

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Jaques Wagner sobe o tom contra Flábio Bolsonaro
Jaques Wagner sobe o tom contra Flábio Bolsonaro - Foto: Carlos Moura | Agência Senado

O senador Jaques Wagner (PT), líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva no Senado, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 5, para subir o tom nas críticas ao pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL), que também é senador, e sair em defesa do Pix.

No vídeo, Wagner acusa Flávio de ter ido aos Estados Unidos para atuar contra o Pix, sistema de transação financeira criado pelo Banco Central, durante encontro do parlamentar com o presidente Donald Trump, na última semana.

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O baiano também reforçou que o Pix é "uma criação admirada pelo mundo inteiro", endossando as críticas a Flávio.

"Cara, o Pix é do Brasil [...] Foi falar mal do Pix, porque o Pix é do Brasil. Eles têm raiva porque os donos dos cartões de crédito perdem R$ 600 bilhões por ano. O cara vai falar mal do seu país, de uma criação admirada pelo mundo inteiro", afirmou no vídeo publicado no X.

Entenda a polêmica

O Pix se tornou centro de uma nova polêmica entre Estados Unidos e Brasil. O embate começou após um relatório americano apontar 'prejuízos' causados pelo sistema de transferência ao mercado dos Estados Unidos.

A 'crise' ganhou novos contornos após Eduardo Bolsonaro (PL), ex-deputado e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que vive nos EUA, seguir com as críticas no mesmo sentido.

Eduardo chegou a sugerir a substituição do Pix pelo Zelle, plataforma utilizada pelos Estados Unidos.

Após a repercussão negativa, Eduardo se manifestou novamente sobre o tema e negou sua intenção de acabar com o Pix, a quem atribuiu a criação ao seu pai.

Diferenças entre Pix x Zelle

  • Criado e operado pelo Banco Central do Brasil x Operado por uma empresa privada;
  • Disponível para praticamente todos os bancos do Brasil x Restrito a instituições financeiras dos EUA;
  • Usa chaves Pix (CPF, telefone, e-mail, aleatória) x Usa telefone ou e-mail;
  • Funciona 24 horas por dia x Também opera continuamente para a maioria das transações;
  • Sistema nacional padronizado x Depende da adesão dos bancos participantes.
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Tags

Flávio Bolsonaro JAQUES WAGNER pix

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