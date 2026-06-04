Zelle: veja como funciona "Pix americano" citado por Eduardo Bolsonaro

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Sistema de transferência americano, o Zelle está no centro do debate público brasileiro após ser defendido pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Segundo o político, a ferramenta pode negociar o futuro do Pix, e até substituí-lo, principalmente em meio às tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos,

A declaração ocorreu em um contexto de atritos entre os países, após o presidente Donald Trump indicar a possibilidade de taxar em 25% o Brasil com base em uma investigação que menciona o Pix como uma forma de “concorrência desleal” no mercado.

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“Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como por exemplo o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá pra você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos”, disse Eduardo em vídeo.

Mas afinal, o que é o Zelle?

Criado em 2017, o Zelle é uma rede digital para transferências financeiras instantâneas, tal qual o Pix. A ferramenta é usada entre clientes do sistema bancário norte-americano, permitindo o envio de dinheiro de forma rápida.

No entato, diferente do sistema brasileiro, o Zelle é administrado por uma empresa privada, a Early Warning Services, que é controlada por grandes instituições financeiras. Assim, ele fica integrado aos aplicativos desses entes, onde os clientes realizam as transferências sem precisar utilizar um programa específico.

Diferenças entre Pix x Zelle