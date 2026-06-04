Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ECONOMIA

Zelle: veja como funciona "Pix americano" citado por Eduardo Bolsonaro

Político defendeu o sistema em meio à tensões entre Brasil e Estados Unidos

Luiza Nascimento
Por
Zelle
Zelle - Foto: Divulgação

Sistema de transferência americano, o Zelle está no centro do debate público brasileiro após ser defendido pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Segundo o político, a ferramenta pode negociar o futuro do Pix, e até substituí-lo, principalmente em meio às tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos,

A declaração ocorreu em um contexto de atritos entre os países, após o presidente Donald Trump indicar a possibilidade de taxar em 25% o Brasil com base em uma investigação que menciona o Pix como uma forma de “concorrência desleal” no mercado.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como por exemplo o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá pra você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos”, disse Eduardo em vídeo.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Leia Também:

ECONOMIA

Gigante do varejo demite 4 mil funcionários em nova reestruturação
Gigante do varejo demite 4 mil funcionários em nova reestruturação imagem

ECONOMIA

Número de milionários bate recorde global e fortuna dos mais ricos dispara
Número de milionários bate recorde global e fortuna dos mais ricos dispara imagem

REAJUSTE ESPERADO

Proposta de aumento do MEI recebe apoio de peso para sair do papel
Proposta de aumento do MEI recebe apoio de peso para sair do papel imagem

Mas afinal, o que é o Zelle?

Criado em 2017, o Zelle é uma rede digital para transferências financeiras instantâneas, tal qual o Pix. A ferramenta é usada entre clientes do sistema bancário norte-americano, permitindo o envio de dinheiro de forma rápida.

No entato, diferente do sistema brasileiro, o Zelle é administrado por uma empresa privada, a Early Warning Services, que é controlada por grandes instituições financeiras. Assim, ele fica integrado aos aplicativos desses entes, onde os clientes realizam as transferências sem precisar utilizar um programa específico.

Diferenças entre Pix x Zelle

  • Criado e operado pelo Banco Central do Brasil x Operado por uma empresa privada;
  • Disponível para praticamente todos os bancos do Brasil x Restrito a instituições financeiras dos EUA;
  • Usa chaves Pix (CPF, telefone, e-mail, aleatória) x Usa telefone ou e-mail;
  • Funciona 24 horas por dia x Também opera continuamente para a maioria das transações;
  • Sistema nacional padronizado x Depende da adesão dos bancos participantes.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

eduardo bolsonaro pix Zelle

Relacionadas

Mais lidas