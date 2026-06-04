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Número de milionários bate recorde global e fortuna dos mais ricos dispara

Relatório aponta crescimento de quase 2 milhões de novos milionários em um ano

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Número de milionários bate recorde global e fortuna dos mais ricos dispara
Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A quantidade de milionários no mundo atingiu um novo recorde em 2025. Impulsionado pelo bom desempenho dos mercados financeiros e pela desaceleração da inflação, o número de pessoas com mais de US$ 1 milhão disponível para investimentos cresceu 7,9% no último ano, chegando a 25,3 milhões, segundo levantamento divulgado pela consultoria Capgemini.

O estudo mostra que a riqueza desse grupo avançou ainda mais rapidamente. O patrimônio acumulado pelos milionários aumentou 8,7% e alcançou US$ 98,3 trilhões, o maior volume já registrado e o crescimento anual mais forte desde 2018.

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IA e bolsas impulsionam enriquecimento

De acordo com o relatório, a valorização dos mercados de ações foi o principal fator para a expansão da riqueza global. O avanço das empresas ligadas à inteligência artificial teve papel decisivo nesse movimento, especialmente nas maiores economias do mundo.

A região da Ásia-Pacífico liderou o crescimento no número de milionários, com alta de 9,4%, puxada principalmente pelo desempenho dos setores de tecnologia e semicondutores no Japão e na China.

Já a América do Norte registrou avanço de 9,1%, impulsionada pelos Estados Unidos, que ganharam mais de 736 mil novos milionários em apenas um ano.

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Riqueza segue concentrada

Apesar da expansão do grupo de milionários, a distribuição da riqueza continua desigual. Segundo a Capgemini, apenas 1% dos indivíduos mais ricos concentram 34,8% de toda a fortuna acumulada por esse segmento.

O número de super-ricos, pessoas com patrimônio superior a US$ 30 milhões, também cresceu 9,4%, alcançando cerca de 250 mil indivíduos em todo o planeta.

A única região analisada que registrou redução no número de milionários foi o Oriente Médio, afetado principalmente pela queda dos preços do petróleo.

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economia milionários

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