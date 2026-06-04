Voltou atrás? Eduardo Bolsonaro reage sobre fim do Pix: "Jamais"

Após a polêmica em torno de uma sugestão de troca do sistema Pix, do Brasil, pelo Zelle, plataforma utilizada pelos Estados Unidos, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) postou um vídeo, em seu perfil nas redes sociais, no qual afirmou que "jamais" estimulou a alteração.

Na quarta-feira, 3, o parlamentar comentou uma possível negociação para evitar o novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros anunciado pelos EUA. Entre as justificativas para a eventual medida, o governo Trump citou o uso do Pix, alegando que a ferramenta prejudicaria empresas de pagamentos eletrônicos dos EUA.

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"Os EUA têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como o Zelle. O Pix dos EUA é o Zelle. Então dá para ir para a mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para conversar e botar na mesa isso daí e tentar segurar o ímpeto de retaliação contra qualquer meio que a gente utilize de pagamento", afirmou ele, em entrevista à TMC.

Retração

Após a repercussão negativa da fala, o parlamentar voltou às redes sociais e citou uma reportagem do jornal O Globo em que repercutia a entrevista dada pelo próprio Eduardo. Além de afirmar que jamais falou em substituir o Pix, afirmou que a ferramenta foi criada pelo pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e desafiou os veículos que divulgaram a informação a se retratarem (veja vídeo abaixo).

No entanto, vale lembrar que o Pix foi criado pelo Banco Central do Brasil por meio de uma equipe de servidores públicos e especialistas liderados pelo engenheiro Carlos Eduardo Brandt, com estudos iniciados em 2016 e estruturação a partir de 2018. O sistema de pagamentos instantâneos foi oficialmente lançado e entrou em vigor em novembro de 2020.

“Eu exijo uma retratação [...] Eu absolutamente jamais disse isso. Eu desafio o Globo a calar minha boca e mostrar um vídeo onde eu tenha dito porventura algo nesse sentido”, afirmou Eduardo Bolsonaro na publicação.

"Eu jamais falei em substituir o Pix! Pix foi criado pelo meu pai, sem taxas e assim deve permanecer. Sou pró-PIX e desafio aqui a Globo e demais jornais a se retratarem", completou ele na legenda da postagem.



O que é o Zelle?

Criado em 2017, o Zelle é uma rede digital para transferências financeiras instantâneas, tal qual o Pix. A ferramenta é usada entre clientes do sistema bancário norte-americano, permitindo o envio de dinheiro de forma rápida.

No entanto, diferente do sistema brasileiro, o Zelle é administrado por uma empresa privada, a Early Warning Services, que é controlada por grandes instituições financeiras. Assim, ele fica integrado aos aplicativos desses entes, nos quais os clientes realizam as transferências sem precisar utilizar um programa específico.

