Caiado rebate Eduardo Bolsonaro: "Brasil não deve abrir mão do Pix"

O pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou que o Brasil não deve abrir mão do Pix após o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) sugerir que o país troque a plataforma pelo Zelle, sistema semelhante utilizado pelos Estados Unidos.

No X (antigo Twitter), Caiado disse que o Pix é uma conquista do Brasil e um patrimônio dos brasileiros. Ele aproveitou para criticar o presidente Lula (PT) e o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

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"O Pix é o cartão do povo brasileiro e não abriremos mão dele. Foi uma conquista do Brasil, criada antes do Lula chegar ao poder. O mesmo Lula que tentou tributar o PIX junto com o Haddad. O que é patrimônio do brasileiro, fica com o brasileiro", escreveu o presidenciável.

"Se outros cartões desejarem competir com o Pix, que apresentem então os benefícios. Agora nós não abriremos mão daquilo que realmente é uma conquista do país", afirmou Caiado em vídeo publicado na mesma postagem.

O PIX é o cartão do povo brasileiro e não abriremos mão dele.



Foi uma conquista do Brasil, criada antes do Lula chegar ao poder. O mesmo Lula que tentou tributar o PIX junto com o Haddad.



O que é patrimônio do brasileiro, fica com o brasileiro. pic.twitter.com/8yDXHe7mFJ — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 4, 2026

O que é o Zelle?

Sistema de transferência americano, o Zelle está no centro do debate público brasileiro após ser defendido pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Segundo o político, a ferramenta pode negociar o futuro do Pix, e até substituí-lo, principalmente em meio às tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

A declaração ocorreu em um contexto de atritos entre os países, após o presidente Donald Trump indicar a possibilidade de taxar em 25% o Brasil com base em uma investigação que menciona o Pix como uma forma de “concorrência desleal” no mercado.

“Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como por exemplo o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá pra você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos”, disse Eduardo em vídeo.

Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados

Criado em 2017, o Zelle é uma rede digital para transferências financeiras instantâneas, tal qual o Pix. A ferramenta é usada entre clientes do sistema bancário norte-americano, permitindo o envio de dinheiro de forma rápida.

No entanto, diferente do sistema brasileiro, o Zelle é administrado por uma empresa privada, a Early Warning Services, que é controlada por grandes instituições financeiras. Assim, ele fica integrado aos aplicativos desses entes, nos quais os clientes realizam as transferências sem precisar utilizar um programa específico.

Diferenças entre Pix x Zelle

Pix

Criado e operado pelo Banco Central do Brasil;

Disponível para praticamente todos os bancos do Brasil;

Usa chaves Pix (CPF, telefone, e-mail, aleatória);

Funciona 24 horas por dia;

Sistema nacional padronizado

Zelle