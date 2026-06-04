SOBERANIA
Caiado rebate Eduardo Bolsonaro: "Brasil não deve abrir mão do Pix"
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu que país troque plataforma por sistema dos EUA
O pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou que o Brasil não deve abrir mão do Pix após o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) sugerir que o país troque a plataforma pelo Zelle, sistema semelhante utilizado pelos Estados Unidos.
No X (antigo Twitter), Caiado disse que o Pix é uma conquista do Brasil e um patrimônio dos brasileiros. Ele aproveitou para criticar o presidente Lula (PT) e o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
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"O Pix é o cartão do povo brasileiro e não abriremos mão dele. Foi uma conquista do Brasil, criada antes do Lula chegar ao poder. O mesmo Lula que tentou tributar o PIX junto com o Haddad. O que é patrimônio do brasileiro, fica com o brasileiro", escreveu o presidenciável.
"Se outros cartões desejarem competir com o Pix, que apresentem então os benefícios. Agora nós não abriremos mão daquilo que realmente é uma conquista do país", afirmou Caiado em vídeo publicado na mesma postagem.
O PIX é o cartão do povo brasileiro e não abriremos mão dele.— Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 4, 2026
Foi uma conquista do Brasil, criada antes do Lula chegar ao poder. O mesmo Lula que tentou tributar o PIX junto com o Haddad.
O que é patrimônio do brasileiro, fica com o brasileiro. pic.twitter.com/8yDXHe7mFJ
O que é o Zelle?
Sistema de transferência americano, o Zelle está no centro do debate público brasileiro após ser defendido pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Segundo o político, a ferramenta pode negociar o futuro do Pix, e até substituí-lo, principalmente em meio às tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.
A declaração ocorreu em um contexto de atritos entre os países, após o presidente Donald Trump indicar a possibilidade de taxar em 25% o Brasil com base em uma investigação que menciona o Pix como uma forma de “concorrência desleal” no mercado.
“Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como por exemplo o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá pra você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos”, disse Eduardo em vídeo.
Criado em 2017, o Zelle é uma rede digital para transferências financeiras instantâneas, tal qual o Pix. A ferramenta é usada entre clientes do sistema bancário norte-americano, permitindo o envio de dinheiro de forma rápida.
No entanto, diferente do sistema brasileiro, o Zelle é administrado por uma empresa privada, a Early Warning Services, que é controlada por grandes instituições financeiras. Assim, ele fica integrado aos aplicativos desses entes, nos quais os clientes realizam as transferências sem precisar utilizar um programa específico.
Diferenças entre Pix x Zelle
Pix
- Criado e operado pelo Banco Central do Brasil;
- Disponível para praticamente todos os bancos do Brasil;
- Usa chaves Pix (CPF, telefone, e-mail, aleatória);
- Funciona 24 horas por dia;
- Sistema nacional padronizado
Zelle
- Operado por uma empresa privada;
- Restrito a instituições financeiras dos EUA;
- Usa telefone ou e-mail;
- Opera continuamente para a maioria das transações;
- Depende da adesão dos bancos participantes