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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro abraça o sertanejo e lança jingle de campanha

Senador é pré-candidato a presidente da República

Cássio Moreira
Por
Flávio Bolsonaro faz aceno ao sertanejo
Flávio Bolsonaro faz aceno ao sertanejo - Foto: Ascom Flávio Bolsonaro

Pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro deste ano, o senador Flávio Bolsonaro (PL) lançou, nesta sexta-feira, 5, um clipe com o jingle da sua pré-campanha presidencial. A música faz um aceno ao agro e ao 'mundo sertanejo'.

O jingle é um chamado para que a população tenha "coragem" para mudar o país. Flávio aparece no vídeo, que também é repleto de trabalhadores, crianças e idosos. As cores da bandeira do Brasil, exploradas pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a campanha de 2018, também são destacadas na peça publicitária lançada nas redes.

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No post, Flávio reforça a linha do jingle e 'convoca' seus simpatizantes para a sua campanha e para o Partido Liberal, sigla liderada pelo clã Bolsonaro desde o final de 2021.

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"O Brasil enfrenta desafios enormes, mas também carrega a força de um povo que não desiste, que trabalha, que sonha e que acredita", escreveu na legenda da publicação.

Bolsonaro e os sertanejos

Pai de Flávio, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve apoio em peso de alguns dos principais nomes da música sertaneja em 2018, quando foi eleito, e em 2022, ano em que perdeu a tentativa de reeleição.

Bolsonaro chegou a reunir no Planalto, durante o segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vencedor do último pleito, alguns artistas, como Leonardo e Chitãozinho.

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Um post compartilhado por Partido Liberal | PL22 (@plnacional22)

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