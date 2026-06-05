Campanha de Lula vai usar Copa do Mundo em jingle de reeleição

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A coordenação da pré-campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) finaliza os últimos detalhes para lançar, na próxima semana, um jingle político estruturado a partir da temática da Copa do Mundo.



A estratégia foi desenhada para conectar o sentimento de mobilização popular em torno do torneio mundial de futebol à exaltação da identidade nacional e da soberania, de acordo com a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles.

O movimento do PT busca estabelecer um diálogo com o eleitorado de centro, utilizando o esporte mais popular do país como um elemento de unificação civil e pacificação social.

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O que deve ter na música?

A composição deve explorar referências ao Mundial, chamando o eleitor à defesa das cores da bandeira brasileira. Na prática, a iniciativa transmite uma orientação do Lula ao primeiro escalão de ministros durante reuniões de coordenação política realizadas no Palácio do Planalto.

O chefe do Executivo Federal determinou que os integrantes da Esplanada e as lideranças aliadas passem a vestir a camisa da Seleção Brasileira e adotem as cores verde e amarela nas agendas governamentais e, posteriormente, nos palanques da corrida presidencial.

Recuperação dos símbolos nacionais

A iniciativa se baseia em avaliações de pesquisas. Os diagnósticos são de que, ao longo dos últimos ciclos políticos, símbolos nacionais fundamentais — como o pavilhão nacional, as cores da bandeira e o uniforme da confederação de futebol — acabaram sendo monopolizados pelo campo político bolsonarista.

O esforço mira justamente o reposicionamento dessas marcas, esvaziando o caráter partidário que lhes foi atribuído nos últimos anos para vinculá-las a conceitos de patriotismo, orgulho nacional e defesa dos interesses do Brasil.