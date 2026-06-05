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FUTEBOL E POLÍTICA

Campanha de Lula vai usar Copa do Mundo em jingle de reeleição

Música deve ser conhecida na próxima semana

Yuri Abreu
Por
Presidente Lula durante reunião em Brasília com representantes da CBF e da FIFA
Presidente Lula durante reunião em Brasília com representantes da CBF e da FIFA - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A coordenação da pré-campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) finaliza os últimos detalhes para lançar, na próxima semana, um jingle político estruturado a partir da temática da Copa do Mundo.

A estratégia foi desenhada para conectar o sentimento de mobilização popular em torno do torneio mundial de futebol à exaltação da identidade nacional e da soberania, de acordo com a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles.

O movimento do PT busca estabelecer um diálogo com o eleitorado de centro, utilizando o esporte mais popular do país como um elemento de unificação civil e pacificação social.

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O que deve ter na música?

A composição deve explorar referências ao Mundial, chamando o eleitor à defesa das cores da bandeira brasileira. Na prática, a iniciativa transmite uma orientação do Lula ao primeiro escalão de ministros durante reuniões de coordenação política realizadas no Palácio do Planalto.

O chefe do Executivo Federal determinou que os integrantes da Esplanada e as lideranças aliadas passem a vestir a camisa da Seleção Brasileira e adotem as cores verde e amarela nas agendas governamentais e, posteriormente, nos palanques da corrida presidencial.

Recuperação dos símbolos nacionais

A iniciativa se baseia em avaliações de pesquisas. Os diagnósticos são de que, ao longo dos últimos ciclos políticos, símbolos nacionais fundamentais — como o pavilhão nacional, as cores da bandeira e o uniforme da confederação de futebol — acabaram sendo monopolizados pelo campo político bolsonarista.

O esforço mira justamente o reposicionamento dessas marcas, esvaziando o caráter partidário que lhes foi atribuído nos últimos anos para vinculá-las a conceitos de patriotismo, orgulho nacional e defesa dos interesses do Brasil.

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Tags

copa do mundo eleições 2026 Lula seleção brasileira

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