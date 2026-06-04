Fundo eleitoral: partidos de Lula e Bolsonaro recebem quantia bilionária; veja valores

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PL e PT, os dois partidos com maior representatividade no Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado), terão os dois maiores valores de fundo eleitoral para o pleito de outubro deste ano, de acordo com a divisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os cálculos são feitos de acordo com a quantidade de deputados eleitos na eleição anterior. O PL, maior bancada da Câmara Federal, terá R$ 881,7 milhões. Já o PT, segunda maior bancada, terá R$ 615,4 milhões.

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O União Brasil aparece na terceira colocação, recebendo R$ 526,2 milhões de fundo eleitoral. Na sequência vem o PSD, partido que receberá R$ 421 milhões para as eleições deste ano.

Partidos sem representantes

Na contramão dos gigantes, os 'nanicos', partidos que não elegeram representantes na Câmara dos Deputados em 2022, receberão R$ 3,3 milhões, quantia mínima base para essas legendas. As siglas novatas também receberão o mesmo valor.

Valor total

Superando a casa dos bilhões, dividido entre os 30 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o valor total do fundo eleitoral deste ano é de R$ 4.961.519.777,00.

Quando fica disponível?

Os recursos só ficam disponíveis após as definições de critérios de distribuições dos partidos aos seus candidatos, decisão que deve ocorrer com o aval da Comissão Executiva Nacional de cada legenda.

Veja o ranking