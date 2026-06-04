DINHEIRO NA CONTA
Fundo eleitoral: partidos de Lula e Bolsonaro recebem quantia bilionária; veja valores
TSE divulga valores completos das siglas para eleições
PL e PT, os dois partidos com maior representatividade no Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado), terão os dois maiores valores de fundo eleitoral para o pleito de outubro deste ano, de acordo com a divisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os cálculos são feitos de acordo com a quantidade de deputados eleitos na eleição anterior. O PL, maior bancada da Câmara Federal, terá R$ 881,7 milhões. Já o PT, segunda maior bancada, terá R$ 615,4 milhões.
Leia Também:
O União Brasil aparece na terceira colocação, recebendo R$ 526,2 milhões de fundo eleitoral. Na sequência vem o PSD, partido que receberá R$ 421 milhões para as eleições deste ano.
Partidos sem representantes
Na contramão dos gigantes, os 'nanicos', partidos que não elegeram representantes na Câmara dos Deputados em 2022, receberão R$ 3,3 milhões, quantia mínima base para essas legendas. As siglas novatas também receberão o mesmo valor.
Valor total
Superando a casa dos bilhões, dividido entre os 30 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o valor total do fundo eleitoral deste ano é de R$ 4.961.519.777,00.
Quando fica disponível?
Os recursos só ficam disponíveis após as definições de critérios de distribuições dos partidos aos seus candidatos, decisão que deve ocorrer com o aval da Comissão Executiva Nacional de cada legenda.
Veja o ranking
- PL: R$ 881.657.477,34
- PT: R$ 615.367.980,20
- União Brasil: R$ 526.242.858,11
- PSD: R$ 421.008.404,89
- PP: R$ 417.067.738,40
- MDB: R$ 400.002.399,99
- Republicanos: R$ 348.587.815,77
- Podemos: R$ 245.969.763,68
- PDT: R$ 169.285.643,92
- PSB: R$ 152.252.956,07
- PSDB: R$ 147.895.172,40
- PSOL: R$ 131.506.284,42
- Solidariedade: R$ 88.526.669,83
- Avante: R$ 72.516.777,19
- PRD: R$ 71.819.227,37
- Cidadania: R$ 60.714.157,11
- PCdoB: R$ 60.531.914,25
- PV: R$ 45.183.873,26
- Novo: R$ 37.044.203,26
- Rede: R$ 35.803.821,03
- Agir: R$ 3.307.679,85
- DC: R$ 3.307.679,85
- Democrata: R$ 3.307.679,85
- Missão: R$ 3.307.679,85
- Mobiliza: R$ 3.307.679,85
- PCB: R$ 3.307.679,85
- PCO: R$ 3.307.679,85
- PRTB: R$ 3.307.679,85
- PSTU: R$ 3.307.679,85
- UP: R$ 3.307.679,85