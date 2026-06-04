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DINHEIRO NA CONTA

Fundo eleitoral: partidos de Lula e Bolsonaro recebem quantia bilionária; veja valores

TSE divulga valores completos das siglas para eleições

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Partidos receberão quantia bilionária de fundo eleitoral
Partidos receberão quantia bilionária de fundo eleitoral - Foto: Marcello Casal Júnior | Agência Senado

PL e PT, os dois partidos com maior representatividade no Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado), terão os dois maiores valores de fundo eleitoral para o pleito de outubro deste ano, de acordo com a divisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os cálculos são feitos de acordo com a quantidade de deputados eleitos na eleição anterior. O PL, maior bancada da Câmara Federal, terá R$ 881,7 milhões. Já o PT, segunda maior bancada, terá R$ 615,4 milhões.

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O União Brasil aparece na terceira colocação, recebendo R$ 526,2 milhões de fundo eleitoral. Na sequência vem o PSD, partido que receberá R$ 421 milhões para as eleições deste ano.

Partidos sem representantes

Na contramão dos gigantes, os 'nanicos', partidos que não elegeram representantes na Câmara dos Deputados em 2022, receberão R$ 3,3 milhões, quantia mínima base para essas legendas. As siglas novatas também receberão o mesmo valor.

Valor total

Superando a casa dos bilhões, dividido entre os 30 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o valor total do fundo eleitoral deste ano é de R$ 4.961.519.777,00.

Quando fica disponível?

Os recursos só ficam disponíveis após as definições de critérios de distribuições dos partidos aos seus candidatos, decisão que deve ocorrer com o aval da Comissão Executiva Nacional de cada legenda.

Veja o ranking

  1. PL: R$ 881.657.477,34
  2. PT: R$ 615.367.980,20
  3. União Brasil: R$ 526.242.858,11
  4. PSD: R$ 421.008.404,89
  5. PP: R$ 417.067.738,40
  6. MDB: R$ 400.002.399,99
  7. Republicanos: R$ 348.587.815,77
  8. Podemos: R$ 245.969.763,68
  9. PDT: R$ 169.285.643,92
  10. PSB: R$ 152.252.956,07
  11. PSDB: R$ 147.895.172,40
  12. PSOL: R$ 131.506.284,42
  13. Solidariedade: R$ 88.526.669,83
  14. Avante: R$ 72.516.777,19
  15. PRD: R$ 71.819.227,37
  16. Cidadania: R$ 60.714.157,11
  17. PCdoB: R$ 60.531.914,25
  18. PV: R$ 45.183.873,26
  19. Novo: R$ 37.044.203,26
  20. Rede: R$ 35.803.821,03
  21. Agir: R$ 3.307.679,85
  22. DC: R$ 3.307.679,85
  23. Democrata: R$ 3.307.679,85
  24. Missão: R$ 3.307.679,85
  25. Mobiliza: R$ 3.307.679,85
  26. PCB: R$ 3.307.679,85
  27. PCO: R$ 3.307.679,85
  28. PRTB: R$ 3.307.679,85
  29. PSTU: R$ 3.307.679,85
  30. UP: R$ 3.307.679,85
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