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CORRIDA ELEITORAL

PSD prevê disputa interna acirrada e mira manter 10 cadeiras na Alba

Ao A TARDE, Niltinho e Jusmari Oliveira projetaram cenário eleitoral

Ane Catarine e Yuri Abreu
Por Ane Catarine e Yuri Abreu
| Atualizada em
Deputado Niltinho e deputada Jusmari Oliveira
Deputado Niltinho e deputada Jusmari Oliveira - Foto: Divulgação/Alba

Deputados estaduais do PSD-BA projetam que a disputa pelas 63 cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para a legislatura de 2027 a 2031 será uma das mais acirradas dos últimos anos, com forte concorrência entre os próprios candidatos do partido.

Em entrevista ao portal A TARDE nesta quarta-feira, 3, o deputado estadual Niltinho e a deputada estadual Jusmari Oliveira afirmaram que o PSD espera eleger, no mínimo, 10 parlamentares para manter o atual número de cadeiras da legenda no Legislativo baiano.

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“Vemos um PSD cada vez mais forte. Hoje, o partido tem 10 deputados estaduais e caminha para eleger entre 10 e 11, quem sabe até 12. É um movimento que reúne grandes candidatos, com muito potencial”, afirmou Niltinho.

Ao comentar a disputa entre os próprios candidatos do PSD pelos votos do eleitorado, o parlamentar citou a presidente da Casa, deputada estadual Ivana Bastos (PSD), que foi a mais votada nas eleições de 2022, com 118.417 votos, e disse acreditar que ela pode bater um novo recorde.

Diante da concorrência interna, Jusmari afirmou que espera estar entre os deputados eleitos.

“A disputa interna será grande, mas espero conquistar a minha vaga. O PSD deve eleger 10 deputados”, cravou.

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Renovação do Legislativo baiano

Niltinho também afirmou que a Assembleia Legislativa deve passar por uma renovação de pelo menos 30%. Pelo menos 11 dos 63 deputados estaduais não devem disputar a reeleição, seja por buscarem uma vaga na Câmara dos Deputados ou por deixarem a vida política.

“A renovação na Assembleia vai ocorrer, como aconteceu em outras eleições. Além dos deputados que não vão tentar a reeleição, devem entrar algo em torno de sete, oito ou até mais parlamentares. Se observarmos os cenários anteriores, a média é praticamente a mesma, com cerca de 30% de renovação da Casa”, afirmou.

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