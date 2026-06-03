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Flávio Bolsonaro confirma primeira visita à Bahia como pré-candidato

Senador vai participar da vigésima edição do Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães

Anderson Ramos
Por
Flávio virá à Bahia na próxima semana.
Flávio virá à Bahia na próxima semana. - Foto: Divulgação / Flickr

O Partido Liberal (PL) na Bahia pôs fim às especulações e confirmou a vinda do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, ao estado na próxima semana.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegará na terça-feira, 9, às 15 horas, em Luís Eduardo Magalhães para participar da vigésima edição do Bahia Farm Show, maior feira do agronegócio do Norte e Nordeste do Brasil.

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Esta será a primeira vez que Flávio visita o estado após o anúncio de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, em novembro do ano passado.

Flávio pode ter uma segunda agenda no estado ainda neste mês. Isso porque o prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), o convidou para participar do São João da cidade. A participação dele no evento ainda não está confirmada.

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Lula também vai

Um dia antes da vinda de Flávio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai fazer a abertura da feira. O mandatário terá a companhia do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do senador Jaques Wagner e do pré-candidato ao Senado Rui Costa.

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Bahia Bahia Farm Show Flávio Bolsonaro

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