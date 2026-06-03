PRESIDENTE NA BAHIA
VLT de Salvador, TCA e hospital: Lula deve voltar à Bahia na próxima semana
Veja os compromissos do presidente no estado
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quarta-feira, 3, que aguarda a confirmação da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma possível visita ao estado já na próxima semana.
Segundo o governador, foram feitos convites para que Lula participe de uma série de compromissos institucionais na Bahia ao longo de junho e julho, como a entrega do Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas, uma visita à Bahia Farm Show e a inauguração do novo Teatro Castro Alves (TCA) e do Veículo Leve sob Trilho (VLT), em Salvador.
Vamos preparar tudo, mas depende da agenda dele. Estamos aguardandoJerônimo Rodrigues - governador da Bahia
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Confira a possível agenda de Lula na Bahia:
- 11 ou 12 de junho: cerimônia de entrega do Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas. Esta será a primeira unidade de saúde construída pelo Novo PAC a ser entregue no Brasil;
- 13 de junho: visita à Bahia Farm Show 2026, realizada entre os dias 8 e 13 de junho. A 20ª edição da maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste acontecerá no Complexo Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães;
- 1º de julho: inauguração do novo Teatro Castro Alves (TCA) e início da operação do primeiro trecho do VLT de Salvador;
- 2 de Julho: o presidente também deve participar do desfile cívico da Independência do Brasil na Bahia, pelo quarto ano consecutivo.