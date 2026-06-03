VLT de Salvador, TCA e hospital: Lula deve voltar à Bahia na próxima semana

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quarta-feira, 3, que aguarda a confirmação da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma possível visita ao estado já na próxima semana.

Segundo o governador, foram feitos convites para que Lula participe de uma série de compromissos institucionais na Bahia ao longo de junho e julho, como a entrega do Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas, uma visita à Bahia Farm Show e a inauguração do novo Teatro Castro Alves (TCA) e do Veículo Leve sob Trilho (VLT), em Salvador.

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Vamos preparar tudo, mas depende da agenda dele. Estamos aguardando Jerônimo Rodrigues - governador da Bahia

Confira a possível agenda de Lula na Bahia: