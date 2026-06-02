Medalhões da música baiana são cotados para tocar na reabertura do TCA

O Governo da Bahia está próximo de anunciar as atrações que vão se apresentar na tão esperada reabertura do Teatro Castro Alves (TCA), prevista para acontecer no dia 1º de julho. O equipamento está fechado há três anos devido a um incêndio que atingiu o telhado no dia 25 de janeiro de 2023.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, entre os cantores cotados na apresentação, estão os medalhões da música baiana Maria Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além das autoridades e artistas locais, a gestão do espaço tenta confirmar a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama, Janja da Silva, na cerimônia de abertura. Nos bastidores, já é dado como certa a presença do casal na celebração ao Dois de Julho, data da Independência da Bahia.

Programação extensa no mês da Independência da Bahia

A reabertura do TCA vai contar com uma programação especial e que se estenderá ao longo de julho.

Vai começar no dia 1º, como já foi anunciado pelo governador, mas não será uma programação de um dia só, até porque a expectativa, tanto artística quanto dos nossos públicos, é tão grande que seria impossível abrigar tudo isso em um único dia secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro

O gestor destacou que terá espaço para o conjunto das artes cênicas e performativas da Bahia. “O TCA é o lugar do teatro, da música, da dança, mas ele é o lugar das exposições, dos encontros e tudo isso vai ter espaço nessa programação de reabertura”, garantiu.

“Nós teremos um teatro completamente modernizado, reformado, acessível e mais seguro. Ao mesmo tempo que é um teatro que mantém sua tradição de excelência e como um dos principais palcos de realização da cultura baiana e brasileira”

Investimento milionário

A reforma do TCA contou com um investimento de cerca de R$ 260 milhões do governo estadual. O projeto prevê a modernização do espaço, com:

Novos sistemas de áudio, vídeo e iluminação cênica;

Melhoria da acústica e da acessibilidade;

Restauração das poltronas e de áreas históricas.

Vale lembrar que, diferente de teatros convencionais, o TCA é um complexo dividido em espaços que atendem a todos os nichos. Embora a Sala Principal do TCA esteja fechada, o equipamento cultural tem funcionado de forma parcial com: