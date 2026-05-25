Gratuito: TCA abre vagas para cursos de iniciação à música sinfônica

Interessados em participar de cursos gratuitos de iniciação à música sinfônica, ofertados pelo Teatro Castro Alves (TCA), já podem se inscrever a partir desta segunda-feira, 25. O processo seletivo para a segunda edição do ano é destinados a pessoas maiores de 15 anos.

As vagas seguem abertas até 7 de junho e os candidatos devem realizar o cadastro através do site oficial do equipamento.

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O principal objetivo do ensino é a introdução à apreciação musical e à prática instrumental, sem a exigência de conhecimento prévio dos candidatos.

Veja cursos ofertados

Linguagem musical da orquestra sinfônica - Alexandre Loureiro, às segundas ou às quartas;

- Alexandre Loureiro, às segundas ou às quartas; História da Música: compositores e compositoras - Karina Seixas, às quartas ou às quintas;

- Karina Seixas, às quartas ou às quintas; Iniciação à Flauta Doce - Uibitu Smetak, às terças ou às sextas-feiras.

Os professores são músicos vinculados à Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

Os interessados podem se inscrever em apenas uma das turmas disponíveis, sendo vedada a validação de inscrições de estudantes que já cursaram os mesmos módulos em edições anteriores.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Após o encerramento do prazo, a organização enviará um e-mail de retorno aos candidatos até o dia 12 de junho, prazo no qual será necessária a confirmação de interesse para a efetivação da matrícula.

Como funcionam os cursos?

Realizadas no formato online via plataforma Zoom, as atividades consolidam o modelo de democratização do acesso adotado pelo Complexo Cultural, permitindo a participação de estudantes de diversos municípios da Bahia e de outros estados.

Os cursos têm um encontro semanal, que são realizados ao vivo. Com duas salas por semana de cada curso, são 420 alunos contemplados no total.

Detalhes sobre os cursos

A Linguagem Musical da Orquestra Sinfônica

Com Alexandre Loureiro

Turma 1: segundas-feiras, das 14h às 16h, de 15 de junho a 24 de agosto

Turma 2: quartas-feiras, das 10h às 12h, de 17 de junho a 26 de agosto

80 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)

Pré-requisito: maiores de 15 anos

Com objetivo de introduzir o público leigo ao universo da música de concerto, o curso foca na apreciação de obras criadas para orquestra sinfônica e em seus instrumentos. São abordados os elementos da música, as características dos instrumentos de uma orquestra, o papel do maestro, os elementos e sinais básicos constitutivos de uma partitura musical, dentre outros temas, visando a audição musical consciente.

O curso não objetiva a formação de músicos, mas também é de grande proveito para quem já o é ou deseja ser. O professor e violinista Alexandre Loureiro, bacharel em Música, possui larga vivência em música orquestral, tendo atuado durante muitos anos na OSBA.

História da Música: Compositores e Compositoras

Com Karina Seixas

Turma T1: quartas-feiras, das 19h às 21h, de 17 de junho a 09 de setembro

Turma T2: quintas-feiras, das 10h às 12h, de 18 de junho a 17 de setembro

80 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)

Pré-requisito: maiores de 15 anos

Com a proposta de aproximar o público leigo do universo da música clássica, o curso propõe uma escuta mais atenta dos estilos da tradição ocidental, da Idade Média ao início do século XX. As aulas abordam instrumentos de orquestra, contextos histórico-culturais e compositoras e compositores de diferentes períodos.

Karina Seixas, professora de orquestra, é formada em Licenciatura em Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com especialização em Arteterapia (IJBA). Integra a OSBA desde 2000 e promove o projeto “A música e os seus segredos” desde 2011.

Iniciação à flauta doce

Com Uibitu Smetak

Turma T1: terças-feiras, das 10h às 12h30, de 16 de junho a 08 de setembro

Turma T2: sextas-feiras, das 10h às 12h30, de 19 de junho a 18 de setembro

50 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)

Pré-requisito: maiores de 15 anos que possuam flauta doce (germânica ou barroca)

Voltado a pessoas interessadas em iniciar a prática musical, o curso oferece noções básicas de execução da flauta doce, além de fundamentos de teoria musical, percepção e repertório da música de concerto. O objetivo é promover a musicalização como forma de enriquecimento cultural e expressão artística.

Para obtenção de certificado, é exigida frequência mínima de 80% e a apresentação de uma prática musical na aula final. Desde o primeiro encontro, o participante deve ter em mãos uma flauta soprano, preferencialmente barroca, e manter a câmera aberta durante as aulas para orientação técnica. Uibitu Smetak é violinista da Osba.