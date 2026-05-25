MÚSICA
Gratuito: TCA abre vagas para cursos de iniciação à música sinfônica
Inscrições começam nesta segunda-feira, 25, e podem ser realizadas até 7 de junho
Interessados em participar de cursos gratuitos de iniciação à música sinfônica, ofertados pelo Teatro Castro Alves (TCA), já podem se inscrever a partir desta segunda-feira, 25. O processo seletivo para a segunda edição do ano é destinados a pessoas maiores de 15 anos.
As vagas seguem abertas até 7 de junho e os candidatos devem realizar o cadastro através do site oficial do equipamento.
O principal objetivo do ensino é a introdução à apreciação musical e à prática instrumental, sem a exigência de conhecimento prévio dos candidatos.
Veja cursos ofertados
- Linguagem musical da orquestra sinfônica - Alexandre Loureiro, às segundas ou às quartas;
- História da Música: compositores e compositoras - Karina Seixas, às quartas ou às quintas;
- Iniciação à Flauta Doce - Uibitu Smetak, às terças ou às sextas-feiras.
Os professores são músicos vinculados à Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).
Os interessados podem se inscrever em apenas uma das turmas disponíveis, sendo vedada a validação de inscrições de estudantes que já cursaram os mesmos módulos em edições anteriores.
As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Após o encerramento do prazo, a organização enviará um e-mail de retorno aos candidatos até o dia 12 de junho, prazo no qual será necessária a confirmação de interesse para a efetivação da matrícula.
Como funcionam os cursos?
Realizadas no formato online via plataforma Zoom, as atividades consolidam o modelo de democratização do acesso adotado pelo Complexo Cultural, permitindo a participação de estudantes de diversos municípios da Bahia e de outros estados.
Os cursos têm um encontro semanal, que são realizados ao vivo. Com duas salas por semana de cada curso, são 420 alunos contemplados no total.
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Detalhes sobre os cursos
A Linguagem Musical da Orquestra Sinfônica
Com Alexandre Loureiro
- Turma 1: segundas-feiras, das 14h às 16h, de 15 de junho a 24 de agosto
- Turma 2: quartas-feiras, das 10h às 12h, de 17 de junho a 26 de agosto
- 80 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)
- Pré-requisito: maiores de 15 anos
Com objetivo de introduzir o público leigo ao universo da música de concerto, o curso foca na apreciação de obras criadas para orquestra sinfônica e em seus instrumentos. São abordados os elementos da música, as características dos instrumentos de uma orquestra, o papel do maestro, os elementos e sinais básicos constitutivos de uma partitura musical, dentre outros temas, visando a audição musical consciente.
O curso não objetiva a formação de músicos, mas também é de grande proveito para quem já o é ou deseja ser. O professor e violinista Alexandre Loureiro, bacharel em Música, possui larga vivência em música orquestral, tendo atuado durante muitos anos na OSBA.
História da Música: Compositores e Compositoras
Com Karina Seixas
- Turma T1: quartas-feiras, das 19h às 21h, de 17 de junho a 09 de setembro
- Turma T2: quintas-feiras, das 10h às 12h, de 18 de junho a 17 de setembro
- 80 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)
- Pré-requisito: maiores de 15 anos
Com a proposta de aproximar o público leigo do universo da música clássica, o curso propõe uma escuta mais atenta dos estilos da tradição ocidental, da Idade Média ao início do século XX. As aulas abordam instrumentos de orquestra, contextos histórico-culturais e compositoras e compositores de diferentes períodos.
Karina Seixas, professora de orquestra, é formada em Licenciatura em Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com especialização em Arteterapia (IJBA). Integra a OSBA desde 2000 e promove o projeto “A música e os seus segredos” desde 2011.
Iniciação à flauta doce
Com Uibitu Smetak
- Turma T1: terças-feiras, das 10h às 12h30, de 16 de junho a 08 de setembro
- Turma T2: sextas-feiras, das 10h às 12h30, de 19 de junho a 18 de setembro
- 50 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)
- Pré-requisito: maiores de 15 anos que possuam flauta doce (germânica ou barroca)
Voltado a pessoas interessadas em iniciar a prática musical, o curso oferece noções básicas de execução da flauta doce, além de fundamentos de teoria musical, percepção e repertório da música de concerto. O objetivo é promover a musicalização como forma de enriquecimento cultural e expressão artística.
Para obtenção de certificado, é exigida frequência mínima de 80% e a apresentação de uma prática musical na aula final. Desde o primeiro encontro, o participante deve ter em mãos uma flauta soprano, preferencialmente barroca, e manter a câmera aberta durante as aulas para orientação técnica. Uibitu Smetak é violinista da Osba.