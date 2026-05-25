EQUILIBRIVM TOUR
Anitta confirma show da nova turnê em Salvador; veja data
Anúncio foi feito nesta segunda-feira, 25
Por Edvaldo Sales
| Atualizada em
Anitta anunciou nesta segunda-feira, 25, as cinco cidades que receberão a turnê do álbum ‘EQUILIBRIVM’, e Salvador é uma delas. As datas da ‘Equilibrivm Tour’ também já foram divulgadas.
Os shows vão acontecer em Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza e Niterói durante o mês agosto de 2026.
Veja as datas:
- 01/08 — Porto Alegre (RS)
- 08/08 — São Paulo (SP)
- 15/08 — Fortaleza (CE)
- 22/08 — Niterói (RJ)
- 29/08 — Salvador (BA)
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Os ingressos entram em venda nesta quinta-feira, 28, ao meio-dia.
A turnê dá sequência à era EQUILIBRIVM, álbum lançado por Anitta em abril. Em coletiva de imprensa, ela chegou a classificar o disco como o álbum em que mais investiu dinheiro em toda a carreira, desde gravação das músicas até os visuais.
Parte dos registros foi feita na Serra da Ibiapaba, no Ceará, experiência que ela definiu como um processo vivido com entusiasmo.