Anitta confirma show da nova turnê em Salvador; veja data

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Anitta anunciou nesta segunda-feira, 25, as cinco cidades que receberão a turnê do álbum ‘EQUILIBRIVM’, e Salvador é uma delas. As datas da ‘Equilibrivm Tour’ também já foram divulgadas.

Os shows vão acontecer em Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza e Niterói durante o mês agosto de 2026.

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Veja as datas:

01/08 — Porto Alegre (RS)

08/08 — São Paulo (SP)

15/08 — Fortaleza (CE)

22/08 — Niterói (RJ)

29/08 — Salvador (BA)

Os ingressos entram em venda nesta quinta-feira, 28, ao meio-dia.

A turnê dá sequência à era EQUILIBRIVM, álbum lançado por Anitta em abril. Em coletiva de imprensa, ela chegou a classificar o disco como o álbum em que mais investiu dinheiro em toda a carreira, desde gravação das músicas até os visuais.

Parte dos registros foi feita na Serra da Ibiapaba, no Ceará, experiência que ela definiu como um processo vivido com entusiasmo.