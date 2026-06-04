Lula fica de fora da Marcha para Jesus e revela motivo; veja

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não apareceu na Marcha de Jesus, principal evento gospel do Brasil, que aconteceu nesta quinta-feira, 4, em São Paulo. Em conversa por telefone com Estevam Hernandes, 'pai' da marcha, o petista explicou a ausência.

Lula, que conversou com Hernandes pelo celular do advogado-geral da União, Jorge Messias, em cima do trio elétrico, afirmou que prefere não participar de atos religiosos durante período eleitoral, a fim de evitar a imagem de que pretende tirar proveito político.

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Eu não participo de nada religioso em época de eleição, porque não quero passar a ideia de que quero tirar proveito político de uma coisa sagrada Presidente Lula

Agradecimentos

Durante a ligação, que foi registrada em vídeo por Messias, Estevam agradeceu a Lula por ter sancionado a adição da Marcha para Jesus no calendário oficial do Brasil, em 2009, durante seu segundo mandato presidencial.

"Eu quero que o senhor saiba que eu sou muito grato pela assinatura da lei, foi um dia muito especial. O senhor está sempre no nosso coração", declarou o apóstolo.